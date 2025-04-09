В аэропорту Бостона пассажир рейса JetBlue открыл дверь аварийного выхода и развернул аварийную горку на взлетной полосе. Инцидент
произошел после ссоры мужчины с девушкой, его задержала полиция для допроса.
87% жителей Пуэрто-Рико остались без электроэнергии из-за масштабного сбоя в электросети. Восстановление электроснабжения может
занять до 48 часов, приоритет отдается критическим объектам.
Страны по всему миру начали праздновать Новый 2025 год. В Дубае устроили грандиозный фейерверк возле Бурдж-Халифа, в Дамаске также
празднуют, а в Пуэрто-Рико произошло массовое отключение электроэнергии.
Дональд Трамп организовал предвыборное мероприятие в кабине мусоровоза в Висконсине. Это была реакция на заявление Байдена,
который якобы назвал сторонников Трампа «мусором».
Комментарий Байдена о «мусоре» в адрес сторонников Трампа вызвал политический скандал. Белый дом пытается объяснить, что президент
критиковал лишь комика, который оскорбил Пуэрто-Рико.
Ураган «Эрнесто» ослаб до тропического шторма, удаляясь от Бермудских островов. Шторм вызвал перебои с электричеством и
водоснабжением в Карибском бассейне, ожидается его усиление возле Ньюфаундленда.
Пуэрто-Рико объявило чрезвычайное положение в сфере здравоохранения из-за значительного увеличения случаев заболевания лихорадкой
денге - с начала года было зарегистрировано 549 случаев, что представляет угрозу для системы здравоохранения острова.
Российские агенты становятся смелее за рубежом и могут стоять за громкими убийствами российских перебежчиков, таких как пилот,
которого застрелили в Испании после того, как он захватил российский вертолет для Украины.
Самолет с четырьмя канадскими парашютистами был вынужден совершить экстренную посадку на мексиканском пляже, в результате чего
погиб 62-летний мужчина и были ранены люди, находившиеся на борту самолета.