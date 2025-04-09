Пуэрто-Рико

WSJ: агенты Кремля становятся все более дерзкими за рубежом и убивают россиян-перебежчиков

Российские агенты становятся смелее за рубежом и могут стоять за громкими убийствами российских перебежчиков, таких как пилот, которого застрелили в Испании после того, как он захватил российский вертолет для Украины.