Байден назвал «мусором» сторонников Трампа? Скандал набирает обороты

Президент США Джо Байден на предвыборном митинге во вторник вечером раскритиковал риторику кандидата на пост президента Дональда Трампа и комика, который назвал Пуэрто-Рико "мусорным островом". Однако республиканцы заявляют, что лидер США хотел оскорбить всех сторонников Трампа. Об этом сообщает Axios, пишет УНН.

Детали

Комментарий Байдена прозвучал во время видеозвонка с общественной организацией Voto Latino. Президент США, как сообщается, отвечал на заявление комика, который назвал Пуэрто-Рико "островом мусора" на митинге Трампа в Мэдисон Сквер Гарден в воскресенье.

Во время разговора Байден сказал: "Единственный мусор, который я вижу, это его сторонники - его демонизация латиноамериканцев бессовестная, и это не по-американски".

Белый дом утверждал, что в своих комментариях Байден имел в виду только комика, и прислал стенограмму, в которой Байден говорит: "Единственный мусор, который я вижу, это мусор его сторонников".

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Однако Трамп и его союзники уже отреагировали на эту ситуацию. Кандидат в вице-президенты от Трампа Джей Ди Вэнс назвал комментарии Байдена "отвратительными", добавив, что "Камала Харрис и ее босс Джо Байден нападают на половину страны. Этому нет оправдания. Я надеюсь, что американцы отвергнут это".

В то время как политическая реакция усиливалась с каждой минутой, Байден написал на сайте X: "Ранее сегодня я назвал ненавистную риторику о Пуэрто-Рико, которую изверг сторонник Трампа на его митинге в Мэдисон-сквер-гарден, мусором - это единственное слово, которое я могу придумать для ее описания. Его демонизация латиноамериканцев бессовестна. Это все, что я хотел сказать".

Команда Трампа уже начала сбор средств на это замечание, разослав по электронной почте письмо с темой: "Ты не мусор! Я люблю тебя! Вы - лучшее, что может предложить наша нация".

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