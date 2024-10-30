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Байден назвав "сміттям" прихильників Трампа? Скандал набирає обертів

Київ • УНН

 • 15491 перегляди

Коментар Байдена про "сміття" на адресу прихильників Трампа викликав політичний скандал. Білий дім намагається пояснити, що президент критикував лише коміка, який образив Пуерто-Ріко.

Байден назвав "сміттям" прихильників Трампа? Скандал набирає обертів

Президент США Джо Байден на передвиборчому мітингу у вівторок увечері розкритикував риторику кандидата на пост президента Дональда Трампа  та коміка, який назвав Пуерто-Рико "островом сміття". Однак республіканців заявляють, що лідер США хотів образити всіх прихильників Трампа. Про це повідомляє Axios, пише УНН

Деталі

Коментар Байдена пролунав під час відеодзвінка з громадською організацією Voto Latino. Президент США, як повідомляється, відповідав на заяву коміка, який назвав Пуерто-Ріко "островом сміття" на мітингу Трампа в Медісон Сквер Гарден у неділю.

Під час розмови Байден сказав: "Єдине сміття, яке я бачу, це його прихильники - його демонізація латиноамериканців безсовісна, і це не по-американськи".

Білий дім стверджував, що у своїх коментарях Байден мав на увазі тільки коміка, і надіслав стенограму, в якій Байден каже: "Єдине сміття, яке я бачу, це сміття його прихильників".

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Однак Трамп і його союзники вже відреагували на цю ситуацію. Кандидат у віцепрезиденти від Трампа Джей Ді Венс назвав коментарі Байдена "огидними", додавши, що "Камала Гарріс і її бос Джо Байден нападають на половину країни. Цьому немає виправдання. Я сподіваюся, що американці відкинуть це".

У той час як політична реакція посилювалася з кожною хвилиною, Байден написав на сайті X: "Раніше сьогодні я назвав ненависну риторику про Пуерто-Ріко, яку вивергнув прихильник Трампа на його мітингу в Медісон-сквер-гарден, сміттям - це єдине слово, яке я можу придумати для її опису. Його демонізація латиноамериканців безсовісна. Це все, що я хотів сказати".

Команда Трампа вже почала збір коштів на це зауваження, розіславши електронною поштою лист із темою: "Ти не сміття! Я люблю тебе! Ви - найкраще, що може запропонувати наша нація".

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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