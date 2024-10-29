Трамп заявив під час передвиборчого мітингу, що він "не нацист"

Дональд Трамп заявив прихильникам у понеділок, що він "не нацист", використавши мітинг останнього тижня запеклих перегонів за Білий дім, щоб спростувати звинувачення в авторитаризмі, у тому числі від колишнього головного помічника, який назвав його "фашистом", пише УНН з посиланням на AFP.

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Республіканець Трамп відвідав Джорджію, один із вирішальних штатів, що вагаються, де, за його словами, критики звинувачують його в тому, що він сучасний "Гітлер", у той час, як демократ Камала Гарріс, яка звинуватила Трампа в розпалюванні розбіжностей, у понеділок проїхалася Мічиганом.

"Остання лінія Камали та її кампанії полягає в тому, що всі, хто не голосує за неї, є нацистами", - заявив Трамп на галасливому мітингу в Атланті.

Я не нацист. Я протилежність нацисту - сказав Трамп.

В Атланті Трамп повторив свої нападки на Гарріс, назвавши її "ненависницею", і сказав, що колишня перша леді Мішель Обама була "огидною" за критику на його адресу.

Гарріс відповіла на слова Трампа щодо її IQ та запропонувала йому тест

Як зауважує видання, коли Трамп та його суперниця Гарріс, нинішній віцепрезидент США, вийшли на останній етап одних із найнапруженіших виборів у США в сучасності, кожен кандидат та їхні команди посилили політичну риторику. І напруженість у перегонах зростає.

Як повідомляється, у понеділок пожежа знищила сотні бюлетенів для дострокового голосування в нібито захищеній скриньці в конкурентному окрузі на північному заході штату Вашингтон. Інша урна була пошкоджена за кілька годин до цього в Портленді у штаті Орегон, де поліція заявила, що в результаті підпалу "умисний акт" мав на меті "вплинути на виборчий процес".

Доповнення

Коментарі Трампа пролунали наступного дня після того, як він провів великий мітинг у знаменитому Медісон-сквер-гарден у Нью-Йорку, який засудили за расистські висловлювання його союзників під час заходу.

Вони також послідували за нещодавньою публікацією інтерв'ю New York Times, у якому глава апарату Трампа, який найдовше пропрацював у Білому домі, генерал у відставці Джон Келлі, сказав, що республіканець відповідає визначенню "фашиста" - з чим Гарріс погодилася минулого тижня.

Келлі також сказав, що Трамп помітив, що "Гітлер теж робив деякі хороші речі" і що він "хотів генералів, як Адольф Гітлер".