Трамп заявив під час передвиборчого мітингу, що він "не нацист"
Київ • УНН
На мітингу в Атланті Дональд Трамп відкинув звинувачення в авторитаризмі та нацизмі від критиків. Напруженість у передвиборчих перегонах між Трампом та Гарріс зростає на тлі інцидентів з виборчими урнами.
Дональд Трамп заявив прихильникам у понеділок, що він "не нацист", використавши мітинг останнього тижня запеклих перегонів за Білий дім, щоб спростувати звинувачення в авторитаризмі, у тому числі від колишнього головного помічника, який назвав його "фашистом", пише УНН з посиланням на AFP.
Деталі
Республіканець Трамп відвідав Джорджію, один із вирішальних штатів, що вагаються, де, за його словами, критики звинувачують його в тому, що він сучасний "Гітлер", у той час, як демократ Камала Гарріс, яка звинуватила Трампа в розпалюванні розбіжностей, у понеділок проїхалася Мічиганом.
"Остання лінія Камали та її кампанії полягає в тому, що всі, хто не голосує за неї, є нацистами", - заявив Трамп на галасливому мітингу в Атланті.
Я не нацист. Я протилежність нацисту
В Атланті Трамп повторив свої нападки на Гарріс, назвавши її "ненависницею", і сказав, що колишня перша леді Мішель Обама була "огидною" за критику на його адресу.
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Як зауважує видання, коли Трамп та його суперниця Гарріс, нинішній віцепрезидент США, вийшли на останній етап одних із найнапруженіших виборів у США в сучасності, кожен кандидат та їхні команди посилили політичну риторику. І напруженість у перегонах зростає.
Як повідомляється, у понеділок пожежа знищила сотні бюлетенів для дострокового голосування в нібито захищеній скриньці в конкурентному окрузі на північному заході штату Вашингтон. Інша урна була пошкоджена за кілька годин до цього в Портленді у штаті Орегон, де поліція заявила, що в результаті підпалу "умисний акт" мав на меті "вплинути на виборчий процес".
Доповнення
Коментарі Трампа пролунали наступного дня після того, як він провів великий мітинг у знаменитому Медісон-сквер-гарден у Нью-Йорку, який засудили за расистські висловлювання його союзників під час заходу.
Вони також послідували за нещодавньою публікацією інтерв'ю New York Times, у якому глава апарату Трампа, який найдовше пропрацював у Білому домі, генерал у відставці Джон Келлі, сказав, що республіканець відповідає визначенню "фашиста" - з чим Гарріс погодилася минулого тижня.
Келлі також сказав, що Трамп помітив, що "Гітлер теж робив деякі хороші речі" і що він "хотів генералів, як Адольф Гітлер".