Гарріс відповіла на слова Трампа щодо її IQ та запропонувала йому тест

Віцепрезидент США і кандидат від демократів на прийдешніх президентських виборах у країні Камала Гарріс, відповідаючи на заяви колишнього президента Дональда Трампа про її IQ, заявила, що пройшла б когнітивний тест - і "запропонувала йому пройти той самий тест", пише УНН з посиланням на CBS News.

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"Це те, до чого він вдався, і я думаю, що він насправді стає все більш нестабільним і розгубленим і вдається до образ, тому що у нього насправді немає плану для американського народу", - сказала Гарріс в інтерв’ю CBS Evening News.

Віце-президент вказала на безліч людей, які тісно співпрацювали з Трампом і виступали проти нього останніми тижнями, як на доказ того, що він "не підходить для посади президента Сполучених Штатів".

"Не вірте мені, послухайте людей, які знають його найкраще, - заявила Гарріс. - Його колишні начальники штабів. Останній раз - 4-зірковий генерал морської піхоти Джон Келлі. Послухайте двох колишніх міністрів оборони, які працювали на нього, послухайте його радника з національної безпеки, послухайте його віцепрезидента, які всі так чи інакше говорили, що він не підходить для того, щоб знову бути президентом, ніколи не повинен бути президентом знову і небезпечний".

Гарріс зазнала критики за свої коментарі про Трампа, включаючи те, що вона назвала його "фашистом", останніми днями від провідних республіканців у Конгресі, які звинуватили її в тому, що вона спровокувала ще один замах на вбивство колишнього президента. Віцепрезидент заявила CBS News, що вона засуджує "будь-яке політичне насильство будь-якого роду проти будь-кого", зазначивши при цьому, що люди повинні "отримати це від людей, які знають його найкраще".

За тиждень до дня виборів віцепрезидент визнала напружені президентські перегони, заявивши, що вона побачила "багато ентузіазму" під час передвиборчої кампанії.

"Це президентські перегони. І вони мають бути напруженими, - сказала вона. - Чесно кажучи, я бачу величезний ентузіазм навколо нашої кампанії".

Опитування CBS News, опубліковане в неділю, показало, що Гарріс і Трамп - на рівних у спірних штатах, у той час як Гарріс лідирує на один пункт по всій країні.

Обмінялись образами: Трамп відреагував на заяву Гарріс, яка назвала його "фашистом"