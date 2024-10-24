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Обмінялись образами: Трамп відреагував на заяву Гарріс, яка назвала його "фашистом"

Київ • УНН

 • 16027 перегляди

Віцепрезидент США Камала Гарріс погодилася з характеристикою Дональда Трампа як "фашиста". У відповідь Трамп назвав Гарріс "загрозою для демократії" та звинуватив у "спотвореному розумі".

Обмінялись образами: Трамп відреагував на заяву Гарріс, яка назвала його "фашистом"

Віцепрезидента Сполучених Штатів Камала Гарріс заявила, що вважає кандидата в президента США від республіканців Дональда Трампа "фашистом". Своєю чергою Трамп відповів, що його опонент має "спотворений розум" і назвав її "загрозою для демократії". Про це УНН повідомляє із посиланням на BBC.

Деталі 

Камала Гарріс під час виступу на телебаченні на запитання чи погоджується вона з колишнім помічником Трампа в тому, що він є фашистом, вона відповіла "так".

Це сталося після того, як Джон Келлі, ексголова апарату Білого дому, заявив, що Трамп мав "фашистські" схильності, і стверджував, що Гітлер зробив "дещо хороших речей".

 Гаррі також вказала, що Трамп хоче "безконтрольної влади" на потенційному другому терміні.

Трамп у відповідь на заяву Гарріс на своїй платформі Truth Social написав: "Вона все частіше посилює свою риторику, заходячи настільки далеко, що називає мене Адольфом Гітлером і будь-яким іншим, що спадає їй на думку".

Трамп також назвав її "загрозою для демократії".

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Тетяна Краєвська

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