Обмінялись образами: Трамп відреагував на заяву Гарріс, яка назвала його "фашистом"
Київ • УНН
Віцепрезидент США Камала Гарріс погодилася з характеристикою Дональда Трампа як "фашиста". У відповідь Трамп назвав Гарріс "загрозою для демократії" та звинуватив у "спотвореному розумі".
Віцепрезидента Сполучених Штатів Камала Гарріс заявила, що вважає кандидата в президента США від республіканців Дональда Трампа "фашистом". Своєю чергою Трамп відповів, що його опонент має "спотворений розум" і назвав її "загрозою для демократії". Про це УНН повідомляє із посиланням на BBC.
Деталі
Камала Гарріс під час виступу на телебаченні на запитання чи погоджується вона з колишнім помічником Трампа в тому, що він є фашистом, вона відповіла "так".
Це сталося після того, як Джон Келлі, ексголова апарату Білого дому, заявив, що Трамп мав "фашистські" схильності, і стверджував, що Гітлер зробив "дещо хороших речей".
Гаррі також вказала, що Трамп хоче "безконтрольної влади" на потенційному другому терміні.
Трамп у відповідь на заяву Гарріс на своїй платформі Truth Social написав: "Вона все частіше посилює свою риторику, заходячи настільки далеко, що називає мене Адольфом Гітлером і будь-яким іншим, що спадає їй на думку".
Трамп також назвав її "загрозою для демократії".
"Абсолютно": в інтерв’ю ЗМІ Камала Гарріс відповіла на питання, чи налаштовані громадяни США до обрання жінки президентом23.10.24, 11:06 • 16196 переглядiв