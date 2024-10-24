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Обменялись оскорблениями: Трамп отреагировал на заявление Харрис, которая назвала его "фашистом"

Обменялись оскорблениями: Трамп отреагировал на заявление Харрис, которая назвала его "фашистом"

Киев  •  УНН

24 октября 2024, 08:39  •  4670 просмотра

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Вице-президент США Камала Харрис согласилась с характеристикой Дональда Трампа как «фашиста». В ответ Трамп назвал Харрис «угрозой для демократии» и обвинил в «искаженном разуме».

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис заявила, что считает кандидата в президента США от республиканцев Дональда Трампа «фашистом». В свою очередь Трамп ответил, что его оппонент имеет «искаженный ум» и назвал ее «угрозой для демократии». Об этом УНН сообщает со ссылкой на BBC.

Детали 

Камала Харрис во время выступления на телевидении на вопрос согласна ли она с бывшим помощником Трампа в том, что он является фашистом, она ответила «да».

Это произошло после того, как Джон Келли, экс-глава аппарата Белого дома, заявил, что Трамп имел «фашистские» наклонности, и утверждал, что Гитлер сделал «несколько хороших вещей».

 Гарри также указала, что Трамп хочет «бесконтрольной власти» на потенциальном втором сроке.

Трамп в ответ на заявление Харрис на своей платформе Truth Social написал: «Она все чаще усиливает свою риторику, заходя настолько далеко, что называет меня Адольфом Гитлером и любым другим, что приходит ей в голову».

Трамп также назвал ее «угрозой для демократии».

"Абсолютно": в интервью СМИ Камала Харрис ответила на вопрос, настроены ли граждане США к избранию женщины президентом23 октября 2024, 08:06 • 14158 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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