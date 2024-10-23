"Абсолютно": в интервью СМИ Камала Харрис ответила на вопрос, настроены ли граждане США к избранию женщины президентом
Киев • УНН
Кандидат от демократов Камала Харрис заявила, что США готовы избрать первую женщину-президента. Она стремится «перевернуть страницу» для нации, «истощенной» Дональдом Трампом.
Кандидат от демократов, Камала Харрис, заявила во вторник, что США "абсолютно" готовы избрать первую женщину-президента. В то же время, цель - перевернуть страницу для нации, "истощенной" Дональдом Трампом.
Пишет УНН с ссылкой на NBC и France24.
В интервью NBC Камала ответила "абсолютно" - на вопрос, готовы ли Соединенные Штаты избрать первую женщину-президента.
Важно "не просто перевернуть страницу, а закрыть страницу и раздел эпохи, которая говорит о том, что американцы разделены", добавила демократ.
Люди истощены Дональдом Трампом и его подходом, потому что это все о нем самом
Камала уклонилась от прямого ответа, боится ли она, что Трамп объявит о победе до окончания подсчета.
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"Мы разберемся с ночью выборов и днями после них. У нас есть ресурсы и опыт", сообщила Харрис.
Напомним,
Байден заявил, что Трампа следует "политически" заблокировать.
Харрис отказалась от двусторонних переговоров с Путиным, подчеркнув роль Украины в мирном процессе.
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