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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Абсолютно": в интервью СМИ Камала Харрис ответила на вопрос, настроены ли граждане США к избранию женщины президентом

"Абсолютно": в интервью СМИ Камала Харрис ответила на вопрос, настроены ли граждане США к избранию женщины президентом

Киев  •  УНН

23 октября 2024, 08:06  •  4039 просмотра

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Кандидат от демократов Камала Харрис заявила, что США готовы избрать первую женщину-президента. Она стремится «перевернуть страницу» для нации, «истощенной» Дональдом Трампом.

Кандидат от демократов, Камала Харрис, заявила во вторник, что США "абсолютно" готовы избрать первую женщину-президента. В то же время, цель - перевернуть страницу для нации, "истощенной" Дональдом Трампом.

Пишет УНН с ссылкой на NBC и France24.

В интервью NBC Камала ответила "абсолютно" - на вопрос, готовы ли Соединенные Штаты избрать первую женщину-президента.

Важно "не просто перевернуть страницу, а закрыть страницу и раздел эпохи, которая говорит о том, что американцы разделены", добавила демократ.

Люди истощены Дональдом Трампом и его подходом, потому что это все о нем самом

- сказала она.
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Камала уклонилась от прямого ответа, боится ли она, что Трамп объявит о победе до окончания подсчета.

Камала Харрис критикует Трампа за угрожающие комментарии о "враге внутри"15 октября 2024, 00:49 • 16265 просмотров

"Мы разберемся с ночью выборов и днями после них. У нас есть ресурсы и опыт", сообщила Харрис. 

Напомним,

Байден заявил, что Трампа следует "политически" заблокировать.

Харрис отказалась от двусторонних переговоров с Путиным, подчеркнув роль Украины в мирном процессе.

Билл Гейтс тайно пожертвовал 50 млн долл. в поддержку Камалы Харрис - NYT

Предвыборная кампания: Трамп примерил роль повара McDonald's21 октября 2024, 01:53 • 18087 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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