Гарріс відмовилася від двосторонніх переговорів з путіним, наголосивши на ролі України у мирному процесі
Київ • УНН
Віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила про відмову від двосторонніх переговорів з путіним щодо завершення війни в Україні. Вона наголосила на важливості участі української сторони у визначенні майбутнього країни.
Камала Гарріс заявила, що не має наміру проводити двосторонні переговори з путіним щодо завершення війни в Україні. Про це повідомляє CNN, передає УНН.
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Вона наголосила на важливості участі української сторони у визначенні майбутнього країни, підкресливши, що без цього не може бути досягнуто успіху.
Гарріс також висловила думку, що питання припинення війни має відповідати статуту ООН і потребам України. Вона ухилилася від коментарів про можливе розширення НАТО, зазначивши, що це питання буде обговорено у разі настання відповідного моменту. На даний момент основний акцент, за її словами, зроблений на підтримку України в боротьбі з російською агресією.
Крім того, Гарріс зазначила, якби Дональд Трамп був президентом, путін міг би вже контролювати Київ. Вона вказала на те, що заяви про швидке завершення конфлікту можуть свідчити про бажання до капітуляції.
Гарріс планує зустріч із Зеленським наступного тижня - Bloomberg19.09.24, 08:18 • 17268 переглядiв