Гарріс планує зустріч із Зеленським наступного тижня - Bloomberg
Київ • УНН
Віцепрезидентка США Камала Гарріс планує зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським наступного тижня у Вашингтоні. Очікується, що Зеленський представить свій "план перемоги" та обговорить членство в НАТО і ЄС, економічні та безпекові угоди.
Віцепрезидентка Сполучених Штатів, кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс планує зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні наступного тижня, за словами людини, знайомої із ситуацією, повідомляє Bloomberg, пише УНН.
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Гарріс, як вказано, рішуче підтримала незмінну підтримку президентом США Джо Байденом України у її захисті від вторгнення росії, яке розпочалося у лютому 2022 року.
Як зазначається з посиланням на джерела, очікується, що Зеленський "добиватиметься членства в НАТО та Європейському Союзі, економічних та безпекових угод та постійних поставок сучаснішої зброї в межах свого "плану перемоги" під час свого візиту до США".
Він має надати план Байдену, коли вони зустрінуться в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН наприкінці цього місяця. Він також хоче поділитися планами з Гарріс та Трампом.
Трамп заявив про зустріч із Зеленським наступного тижня19.09.24, 07:32 • 124334 перегляди
Про майбутню зустріч Зеленського та Гарріс раніше повідомляв CNN.