Трамп заявив про зустріч із Зеленським наступного тижня
Київ • УНН
Дональд Трамп повідомив, що «ймовірно» зустрінеться з Володимиром Зеленським під час його візиту до США. Зеленський планує представити мирний план Байдену, Гарріс і Трампу.
Кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що він «імовірно» зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським, який наступного тижня прибуде до США, щоб виступити на засіданні Ради Безпеки ООН з приводу війни Росії в його країні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
«Ймовірно, так», - сказав Трамп у відповідь на запитання репортера про те, чи зустрінеться він з українським лідером. Трамп не надав додаткових подробиць.
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Reuters зазначає, що останніми місяцями деякі інші світові лідери, які відвідували США для самітів і зустрічей із президентом Джо Байденом, зрештою зустрічалися і з Трампом.
Зеленський заявив у серпні, що хоче презентувати мирний план Байдену, віцепрезидентці США і кандидатці на посаду президента від демократів Камалі Гарріс і Трампу.
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Трамп неодноразово висловлювався, що виступає за якнайшвидше завершення «конфлікту» в Україні. Крім того, він називав надану США допомогу Україні марною тратою грошей.
За словами Трампа, він зміг би закінчити війну за 24 години і навіть ще до того, як офіційно обійме посаду президента в разі перемоги.