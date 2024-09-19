Трамп заявив про зустріч із Зеленським наступного тижня

ukenru
06:19 • 34100 перегляди

Україна та США зустрінуться в Ер-Ріяді після російсько-американських переговорів

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 87874 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 139139 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 190052 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 144423 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 128537 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 124398 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 162539 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 76774 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84876 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.4 м/с
88 %
749 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

24 березня, 23:24 • 76393 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

25 березня, 00:37 • 69857 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

25 березня, 01:10 • 67787 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

25 березня, 01:26 • 68207 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

25 березня, 01:55 • 63629 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

04:30 • 44303 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 190036 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 162532 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 196326 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 530068 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 2070 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 9536 перегляди
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 18934 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 42440 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 41195 перегляди
Актуальне
Трамп заявив про зустріч із Зеленським наступного тижня

Трамп заявив про зустріч із Зеленським наступного тижня

Київ • УНН

 • 124334 перегляди

Дональд Трамп повідомив, що «ймовірно» зустрінеться з Володимиром Зеленським під час його візиту до США. Зеленський планує представити мирний план Байдену, Гарріс і Трампу.

Кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що він «імовірно» зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським, який наступного тижня прибуде до США, щоб виступити на засіданні Ради Безпеки ООН з приводу війни Росії в його країні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

«Ймовірно, так», - сказав Трамп у відповідь на запитання репортера про те, чи зустрінеться він з українським лідером. Трамп не надав додаткових подробиць.

Виступ Зеленського на засіданні Ради Безпеки ООН: ЗМІ назвали нову дату18.09.2024, 22:58 • 46728 переглядiв

Reuters зазначає, що останніми місяцями деякі інші світові лідери, які відвідували США для самітів і зустрічей із президентом Джо Байденом, зрештою зустрічалися і з Трампом.

Зеленський заявив у серпні, що хоче презентувати мирний план Байдену, віцепрезидентці США і кандидатці на посаду президента від демократів Камалі Гарріс і Трампу.

План Трампа щодо України: демілітаризована зона та відмова від НАТО13.09.2024, 03:33 • 102401 перегляд

Нагадаємо

Трамп неодноразово висловлювався, що виступає за якнайшвидше завершення «конфлікту» в Україні. Крім того, він називав надану США допомогу Україні марною тратою грошей.

За словами Трампа, він зміг би закінчити війну за 24 години і навіть ще до того, як офіційно обійме посаду президента в разі перемоги.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаНовини Світу
rada-bezpeky-orhanizatsii-obiednanykh-natsiiРада Безпеки Організації Об'єднаних Націй
kamala-harrisКамала Гарріс
reutersReuters
donald-trampДональд Трамп
dzho-baidenДжо Байден
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.66
Bitcoin
$86,479.10
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.01
Золото
$3,044.26
Ethereum
$2,055.54