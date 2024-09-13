План Трампа щодо України: демілітаризована зона та відмова від НАТО

План кандидата в президенти США Дональда Трампа щодо завершення війни РФ проти України може передбачати створення "демілітаризованої зони" на окупованих РФ територіях. А Україна в цей час повинна буде відмовитися від вступу до НАТО. Про це заявив кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс у подкасті Shawn Ryan Show, передає УНН.

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"Думаю, що це буде виглядати так. Трамп сідає і каже росіянам, українцям і європейцям: „Ви, хлопці, маєте з’ясувати, який вигляд має мирне врегулювання". І, ймовірно, воно виглядатиме приблизно так само, як нинішня лінія розмежування між Росією та Україною. Це стане як демілітаризована зона. Вона буде сильно укріплена, щоб росіяни не вторглися знову", — сказав Венс.

На його думку, у цьому разі Україна збереже свій незалежний суверенітет.

"Росія отримує від України гарантію нейтралітету, що вона не вступає в НАТО, не вступає в жодні союзницькі інститути", — додав кандидат у віце-президенти США.

Він також заявив, що "Росія хоче, щоб ця війна закінчилася", а "Україна хоче, щоб ця війна покінчила з Європою".

"Європа, до речі, недофінансувала підтримку України, тоді як американські платники податків були дуже щедрі до українців", — зазначив Венс.

За його словами, Європа нібито хоче завершити війну в Україні через зростання цін на енергоносії.

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