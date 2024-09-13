План Трампа по Украине: демилитаризованная зона и отказ от НАТО

План кандидата в президенты США Дональда Трампа по завершению войны РФ против Украины может предусматривать создание «демилитаризованной зоны» на оккупированных РФ территориях. А Украина в это время должна будет отказаться от вступления в НАТО. Об этом заявил кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс в подкасте Shawn Ryan Show, передает УНН.

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«Думаю, что это будет выглядеть так. Трамп садится и говорит россиянам, украинцам и европейцам: «Вы, ребята, должны выяснить, как выглядит мирное урегулирование». И, вероятно, оно будет выглядеть примерно так же, как нынешняя линия разграничения между Россией и Украиной. Это станет как демилитаризованная зона. Она будет сильно укреплена, чтобы россияне не вторглись снова», - сказал Вэнс.

По его мнению, в этом случае Украина сохранит свой независимый суверенитет.

«Россия получает от Украины гарантию нейтралитета, что она не вступает в НАТО, не вступает ни в какие союзнические институты», - добавил кандидат в вице-президенты США.

Он также заявил, что «Россия хочет, чтобы эта война закончилась», а «Украина хочет, чтобы эта война покончила с Европой».

«Европа, кстати, недофинансировала поддержку Украины, тогда как американские налогоплательщики были очень щедры к украинцам», - отметил Вэнс.

По его словам, Европа якобы хочет завершить войну в Украине из-за роста цен на энергоносители.

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