План Трампа по Украине: демилитаризованная зона и отказ от НАТО

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Вашингтон готов разрешить Украине использовать для ударов по РФ Storm Shadow, но не ATACMS - СМИ

Вашингтон готов разрешить Украине использовать для ударов по РФ Storm Shadow, но не ATACMS - СМИ

  •  28156 просмотра
Будут означать участие НАТО в войне: путин сделал циничное заявление об ударах по рф дальнобойными ракетами

Будут означать участие НАТО в войне: путин сделал циничное заявление об ударах по рф дальнобойными ракетами

  •  31615 просмотра
Дьявол - в деталях: Зеленский об иностранных компонентах в российских ракетах, которые летят в украинские школы

Дьявол - в деталях: Зеленский об иностранных компонентах в российских ракетах, которые летят в украинские школы

  •  31099 просмотра
Глава МИД Украины и Швеции обсудили усиление оборонной помощи для противостояния российскому воздушному террору

Глава МИД Украины и Швеции обсудили усиление оборонной помощи для противостояния российскому воздушному террору

  •  44447 просмотра
Призываем международное сообщество к решительной реакции: МИД Украины осудил атаку рф на сотрудников МККК

Призываем международное сообщество к решительной реакции: МИД Украины осудил атаку рф на сотрудников МККК

  •  35599 просмотра
публикации
Дезинформация как оружие: как конкуренты используют фейки и как их распознать

Дезинформация как оружие: как конкуренты используют фейки и как их распознать

  •  100110 просмотра
НАБУ планирует отремонтировать фасады и помещения своих админзданий за более 5 млн гривен

НАБУ планирует отремонтировать фасады и помещения своих админзданий за более 5 млн гривен

  •  105143 просмотра
Налоговая проверка "Конкорда" затягивается: эксперты подозревают фальсификации и страх налоговиков перед ответственностью

Налоговая проверка "Конкорда" затягивается: эксперты подозревают фальсификации и страх налоговиков перед ответственностью

  •  111390 просмотра
Манипуляции экс-нардепа Ризаненко: как фейк о владельце «Гулливера» отвлекал от его собственного российского следа

Манипуляции экс-нардепа Ризаненко: как фейк о владельце «Гулливера» отвлекал от его собственного российского следа

11 сентября 2024, 15:52  •  130415 просмотра
Преодолеть упадок духа: в каких громадах Украины местные власти не дают исчезнуть волонтерскому движению

Преодолеть упадок духа: в каких громадах Украины местные власти не дают исчезнуть волонтерскому движению

11 сентября 2024, 12:00  •  136610 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Не сообщили, что покупатель - Джефф Безос: продавец многомиллионного особняка подал в суд на агентство недвижимости

Не сообщили, что покупатель - Джефф Безос: продавец многомиллионного особняка подал в суд на агентство недвижимости

  •  21433 просмотра
"Веном: Последний танец": Sony выпустила финальный трейлер заключительной части трилогии

"Веном: Последний танец": Sony выпустила финальный трейлер заключительной части трилогии

  •  43205 просмотра
Тейлор Свифт установила рекорд на MTV VMA 2024: как прошло шоу

Тейлор Свифт установила рекорд на MTV VMA 2024: как прошло шоу

  •  81280 просмотра
"Дюна 3" станет последней во франшизе для Вильнева, но он хочет, чтобы ее продолжали другие

"Дюна 3" станет последней во франшизе для Вильнева, но он хочет, чтобы ее продолжали другие

11 сентября 2024, 14:01  •  100297 просмотра
Телеканал HBO ищет актеров для нового сериала о Гарри Поттере

Телеканал HBO ищет актеров для нового сериала о Гарри Поттере

11 сентября 2024, 13:17  •  98248 просмотра
Актуальное
План Трампа по Украине: демилитаризованная зона и отказ от НАТО

План Трампа по Украине: демилитаризованная зона и отказ от НАТО

Киев  •  УНН

13 сентября 2024, 00:33  •  5838 просмотра

Read in English

Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс раскрыл детали плана Трампа по завершению войны в Украине. План предусматривает создание демилитаризованной зоны и отказ Украины от вступления в НАТО.

План кандидата в президенты США Дональда Трампа по завершению войны РФ против Украины может предусматривать создание «демилитаризованной зоны» на оккупированных РФ территориях. А Украина в это время должна будет отказаться от вступления в НАТО. Об этом заявил кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс в подкасте Shawn Ryan Show, передает УНН.

Детали

«Думаю, что это будет выглядеть так. Трамп садится и говорит россиянам, украинцам и европейцам: «Вы, ребята, должны выяснить, как выглядит мирное урегулирование». И, вероятно, оно будет выглядеть примерно так же, как нынешняя линия разграничения между Россией и Украиной. Это станет как демилитаризованная зона. Она будет сильно укреплена, чтобы россияне не вторглись снова», - сказал Вэнс.

По его мнению, в этом случае Украина сохранит свой независимый суверенитет.

«Россия получает от Украины гарантию нейтралитета, что она не вступает в НАТО, не вступает ни в какие союзнические институты», - добавил кандидат в вице-президенты США.

Он также заявил, что «Россия хочет, чтобы эта война закончилась», а «Украина хочет, чтобы эта война покончила с Европой».

«Европа, кстати, недофинансировала поддержку Украины, тогда как американские налогоплательщики были очень щедры к украинцам», - отметил Вэнс.

По его словам, Европа якобы хочет завершить войну в Украине из-за роста цен на энергоносители.

Республіканці критикують вибір Трампом Венса на посаду віце-президента27 июля 2024, 01:31 • 39461 просмотр

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Войнаполитика
Эксклюзив
Квадробинг - опасность или просто игра: ответ психологов
  •  59381 просмотра

Квадробинг - опасность или просто игра: ответ психологов

Эксклюзив
Комфортные условия для отечественного производителя: предприниматели поделились секретом, где на Киевщине стоит вести бизнес
  •  78222 просмотра

Комфортные условия для отечественного производителя: предприниматели поделились секретом, где на Киевщине стоит вести бизнес

Эксклюзив
Инфекционист Ольга Голубовская дала прогноз на следующий сезон гриппа
  •  82930 просмотра

Инфекционист Ольга Голубовская дала прогноз на следующий сезон гриппа

Эксклюзив
Суд в Киеве рассмотрит иск владельца "Гулливера" Полищука к АРМА о защите чести и достоинства
  •  62791 просмотра

Суд в Киеве рассмотрит иск владельца "Гулливера" Полищука к АРМА о защите чести и достоинства

Эксклюзив
Передача дела против главного юриста НБУ в полицию: эксперт подозревает затягивание и политическое влияние
  •  59066 просмотра

Передача дела против главного юриста НБУ в полицию: эксперт подозревает затягивание и политическое влияние

Эксклюзив
Сохранили скорую помощь - Игорь Сапожко о преимуществах для сел, которые присоединились к Броварской громаде
  •  64896 просмотра

Сохранили скорую помощь - Игорь Сапожко о преимуществах для сел, которые присоединились к Броварской громаде

Эксклюзив
Тяжелая техника и санатории простаивают: политолог указал на причины, почему АРМА не передает их ВСУ
11 сентября 2024, 13:41  •  105477 просмотра

Тяжелая техника и санатории простаивают: политолог указал на причины, почему АРМА не передает их ВСУ

Эксклюзив
Офис Генпрокурора о возможной передаче Ираном ракет в рф: пока нет подтверждения
11 сентября 2024, 12:54  •  104546 просмотра

Офис Генпрокурора о возможной передаче Ираном ракет в рф: пока нет подтверждения

Эксклюзив
Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?
11 сентября 2024, 09:31  •  147600 просмотра

Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?

Эксклюзив
Работают лифты, насосы подачи воды - на Киевщине люди при содействии властей делают свои дома независимыми от отключений света
11 сентября 2024, 08:08  •  102984 просмотра

Работают лифты, насосы подачи воды - на Киевщине люди при содействии властей делают свои дома независимыми от отключений света

Популярные

Призываем международное сообщество к решительной реакции: МИД Украины осудил атаку рф на сотрудников МККК

Призываем международное сообщество к решительной реакции: МИД Украины осудил атаку рф на сотрудников МККК

  •  35599 просмотра
Глава МИД Украины и Швеции обсудили усиление оборонной помощи для противостояния российскому воздушному террору

Глава МИД Украины и Швеции обсудили усиление оборонной помощи для противостояния российскому воздушному террору

  •  44447 просмотра
Дьявол - в деталях: Зеленский об иностранных компонентах в российских ракетах, которые летят в украинские школы

Дьявол - в деталях: Зеленский об иностранных компонентах в российских ракетах, которые летят в украинские школы

  •  31099 просмотра
Будут означать участие НАТО в войне: путин сделал циничное заявление об ударах по рф дальнобойными ракетами

Будут означать участие НАТО в войне: путин сделал циничное заявление об ударах по рф дальнобойными ракетами

  •  31615 просмотра
Вашингтон готов разрешить Украине использовать для ударов по РФ Storm Shadow, но не ATACMS - СМИ

Вашингтон готов разрешить Украине использовать для ударов по РФ Storm Shadow, но не ATACMS - СМИ

  •  28156 просмотра

Публикации

Дезинформация как оружие: как конкуренты используют фейки и как их распознать

Дезинформация как оружие: как конкуренты используют фейки и как их распознать

  •  100110 просмотра
НАБУ планирует отремонтировать фасады и помещения своих админзданий за более 5 млн гривен

НАБУ планирует отремонтировать фасады и помещения своих админзданий за более 5 млн гривен

  •  105143 просмотра
Налоговая проверка "Конкорда" затягивается: эксперты подозревают фальсификации и страх налоговиков перед ответственностью

Налоговая проверка "Конкорда" затягивается: эксперты подозревают фальсификации и страх налоговиков перед ответственностью

  •  111390 просмотра
Манипуляции экс-нардепа Ризаненко: как фейк о владельце «Гулливера» отвлекал от его собственного российского следа

Манипуляции экс-нардепа Ризаненко: как фейк о владельце «Гулливера» отвлекал от его собственного российского следа

11 сентября 2024, 15:52  •  130415 просмотра
Преодолеть упадок духа: в каких громадах Украины местные власти не дают исчезнуть волонтерскому движению

Преодолеть упадок духа: в каких громадах Украины местные власти не дают исчезнуть волонтерскому движению

11 сентября 2024, 12:00  •  136610 просмотра

Война

Армия РФ продвинулась в Макеевке, Красногоровке и Гродовке, а также возле еще двух населенных пунктов - DeepState

Армия РФ продвинулась в Макеевке, Красногоровке и Гродовке, а также возле еще двух населенных пунктов - DeepState

  •  784 просмотра
Польша поддерживает предоставление Украине разрешения на удары по территории России западными ракетами

Польша поддерживает предоставление Украине разрешения на удары по территории России западными ракетами

  •  2564 просмотра
TIFF отменяет показ пропагандистского фильма «Russians at War»

TIFF отменяет показ пропагандистского фильма «Russians at War»

  •  9969 просмотра
План Трампа по Украине: демилитаризованная зона и отказ от НАТО

План Трампа по Украине: демилитаризованная зона и отказ от НАТО

  •  8073 просмотра
Замглавы ОП встретился с комиссаром ЕС Ильвой Йоханссон

Замглавы ОП встретился с комиссаром ЕС Ильвой Йоханссон

  •  6840 просмотра

политика

Армия РФ продвинулась в Макеевке, Красногоровке и Гродовке, а также возле еще двух населенных пунктов - DeepState

Армия РФ продвинулась в Макеевке, Красногоровке и Гродовке, а также возле еще двух населенных пунктов - DeepState

  •  784 просмотра
Польша поддерживает предоставление Украине разрешения на удары по территории России западными ракетами

Польша поддерживает предоставление Украине разрешения на удары по территории России западными ракетами

  •  2564 просмотра
Харрис опережает Трампа на 5% после дебатов перед выборами

Харрис опережает Трампа на 5% после дебатов перед выборами

  •  5591 просмотра
TIFF отменяет показ пропагандистского фильма «Russians at War»

TIFF отменяет показ пропагандистского фильма «Russians at War»

  •  9969 просмотра
План Трампа по Украине: демилитаризованная зона и отказ от НАТО

План Трампа по Украине: демилитаризованная зона и отказ от НАТО

  •  8073 просмотра

Война

Армия РФ продвинулась в Макеевке, Красногоровке и Гродовке, а также возле еще двух населенных пунктов - DeepState

Армия РФ продвинулась в Макеевке, Красногоровке и Гродовке, а также возле еще двух населенных пунктов - DeepState

  •  784 просмотра
Польша поддерживает предоставление Украине разрешения на удары по территории России западными ракетами

Польша поддерживает предоставление Украине разрешения на удары по территории России западными ракетами

  •  2564 просмотра
TIFF отменяет показ пропагандистского фильма «Russians at War»

TIFF отменяет показ пропагандистского фильма «Russians at War»

  •  9969 просмотра
План Трампа по Украине: демилитаризованная зона и отказ от НАТО

План Трампа по Украине: демилитаризованная зона и отказ от НАТО

  •  8073 просмотра
Замглавы ОП встретился с комиссаром ЕС Ильвой Йоханссон

Замглавы ОП встретился с комиссаром ЕС Ильвой Йоханссон

  •  6840 просмотра

политика

Армия РФ продвинулась в Макеевке, Красногоровке и Гродовке, а также возле еще двух населенных пунктов - DeepState

Армия РФ продвинулась в Макеевке, Красногоровке и Гродовке, а также возле еще двух населенных пунктов - DeepState

  •  784 просмотра
Польша поддерживает предоставление Украине разрешения на удары по территории России западными ракетами

Польша поддерживает предоставление Украине разрешения на удары по территории России западными ракетами

  •  2564 просмотра
Харрис опережает Трампа на 5% после дебатов перед выборами

Харрис опережает Трампа на 5% после дебатов перед выборами

  •  5591 просмотра
TIFF отменяет показ пропагандистского фильма «Russians at War»

TIFF отменяет показ пропагандистского фильма «Russians at War»

  •  9969 просмотра
План Трампа по Украине: демилитаризованная зона и отказ от НАТО

План Трампа по Украине: демилитаризованная зона и отказ от НАТО

  •  8073 просмотра

Новости Бизнеса

На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

10 сентября 2024, 06:41  •  91508 просмотра
II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

9 сентября 2024, 12:53  •  100630 просмотра
Trustee Plus: ваша европейская платежная карта

Trustee Plus: ваша европейская платежная карта

9 сентября 2024, 12:40  •  98237 просмотра

Экономика

Одесская область остается лидером в восстановлении экономики, несмотря на вызовы войны - Кипер

Одесская область остается лидером в восстановлении экономики, несмотря на вызовы войны - Кипер

  •  18504 просмотра
НБУ обязал банки сделать 50% отделений доступными для людей с инвалидностью

НБУ обязал банки сделать 50% отделений доступными для людей с инвалидностью

  •  16339 просмотра
Киевщина усилит региональное сотрудничество с Румынией: будет привлекать инвестиции в оборонно-промышленный комплекс Украины

Киевщина усилит региональное сотрудничество с Румынией: будет привлекать инвестиции в оборонно-промышленный комплекс Украины

  •  16517 просмотра
В пятницу в Украине не планируют отключений света в пятницу

В пятницу в Украине не планируют отключений света в пятницу

  •  16832 просмотра
НБУ утвердил режим гибкого инфляционного таргетирования

НБУ утвердил режим гибкого инфляционного таргетирования

  •  16965 просмотра

Киев

В Киеве временно остановили работу фуникулера

В Киеве временно остановили работу фуникулера

  •  17605 просмотра
І уровень опасности: в Киеве в ближайшее время ожидается гроза: в Киеве в ближайшее время ожидается гроза

І уровень опасности: в Киеве в ближайшее время ожидается гроза: в Киеве в ближайшее время ожидается гроза

  •  18194 просмотра
Графики отключений вводят в Киеве и 16 областях - Укрэнерго

Графики отключений вводят в Киеве и 16 областях - Укрэнерго

  •  23102 просмотра
Графики отключений вводят в одну очередь с 13:00 до 23:00 - ДТЭК

Графики отключений вводят в одну очередь с 13:00 до 23:00 - ДТЭК

  •  30402 просмотра
Отключения возвращаются: в Yasno сообщили, где будут действовать графики

Отключения возвращаются: в Yasno сообщили, где будут действовать графики

  •  23507 просмотра