Некоторые республиканцы в Палате представителей Корнгресса США критикуют избрание бывшим президентом Дональдом Трампом сенатора Джея Ди Вэнса на должность вице-президента, предупреждая, что этот выбор не поможет - а может навредить - шансам партии на победу в ноябре. Об этом пишет The Hill, передает УНН.

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Издание отмечает, что республиканцы выражают обеспокоенность относительно внешнеполитических позиций Вэнса, отсутствия опыта и неспособности расширить республиканскую коалицию за пределы базы Трампа.

«Бесспорно, в Палате представителей Республиканской партии есть много сторонников Вэнса, особенно жесткие консерваторы, ... которые предпочитают популистскую точку зрения «Америка на первом месте», которую поддерживает кандидат в вице-президенты. И кампания Трампа решительно защищает этот выбор», - пишет издание.

В то же время законодатели-ветераны, умеренные и консерваторы в стиле Рейгана, которые поддерживают мощную внешнюю политику, сказали, что гораздо больше их коллег сомневаются насчет Вэнса.

«Он был худшим выбором из всех вариантов. Это было настолько плохо, что я даже не думал, что это возможно. Антиукраинец, по большей части популист. Он ничего не добавляет к победе Трампа. Он заряжает энергией тех же людей, которые любят Трампа», - сказал один из собеседников издания из Республиканской партии.

Другой отметил, что «если бы вы спросили многих людей в этом здании, 9 из 10 с нашей стороны сказали бы, что это неправильный выбор, он единственный человек, который может нанести серьезный вред».

Третий республиканец в Палате представителей сказал, что «существуют серьезные разногласия» по Вэнсу, и если Трамп не победит демократку Камалу Харрис в ноябре, виной тому будет выбор Трампа на должность вице-президента.

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