В США Камала Харрис обвинила Дональда Трампа в "отступлении" от ранее согласованных президентских дебатов в сентябре, на фоне того, как предвыборный штаб Трампа заявил, что не согласится на окончательное согласование планов, пока Харрис официально не станет кандидатом от Демократической партии, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

В четверг Харрис сообщила журналистам, что она "готова к дебатам с Дональдом Трампом". Дебаты, организованные ABC News, были запланированы на 10 сентября.

"Я думаю, избиратели заслуживают увидеть разделенный экран, который существует в этой гонке, на сцене дебатов", - сказала она после приземления на Объединенной базе Эндрюс после поездки в Индиану и Техас.

"Детали общих предвыборных дебатов не могут быть окончательно определены, пока демократы официально не определятся со своим кандидатом", - заявил Стивен Ченг, директор по коммуникациям кампании Трампа, в заявлении в четверг вечером.

"Было бы неуместно планировать что-то с Харрис, поскольку демократы все еще могут передумать", - добавил он.

Трамп заявил, что хотел бы перенести дебаты на Fox News, но он был бы готов встретиться с Харрис не один раз.

Алекс Конант, консультант-республиканец, сказал, что дебаты могут быть "решающими". "Это единственный раз, когда избиратели действительно настраиваются", - сказал он.

Дополнение

Сентябрьские дебаты были одними из двух дебатов, о которых договорились Джо Байден и Трамп. Первые прошли на CNN 27 июня, во время них Байден имел, как описывает издание, "катастрофическое выступление", что возродило опасения о возрасте для второго срока, и в конце концов ускорило его решение уйти в отставку как кандидата от Демократической партии.

Байден вышел из гонки и поддержал Харрис как своего преемника, и с тех пор демократы сплотились вокруг нее. На этой неделе вице-президент США получила достаточно поддержки делегатов, чтобы сделать ее кандидатом, но не намерена официально принимать номинацию до национального съезда Демократической партии в середине августа.