В результате наводнений и торнадо в ряде штатов США погибло 20 человек. Больше всего жертв в Теннесси, Миссури и Кентукки, непогода движется на восток, вызывая дожди и грозы.
Смертельная непогода в южных и центральных штатах США вызвала наводнения и торнадо, унеся жизни по меньшей мере 12 человек, включая ребенка. Ожидаются новые наводнения от Луизианы до Пенсильвании.
Из-за непогоды в США погибло по меньшей мере семь человек в Миссури, Индиане и Теннесси. Объявлено чрезвычайное положение в штатах Теннесси и Кентукки.
Мощный ливень в российском Краснодаре затопил улицы, вода достигала колен. Местную жительницу едва не затянуло в открытый люк.
В Теннесси мужчину выбросило из дома во двор соседа из-за торнадо. Власти штата подтвердили гибель трех человек и объявили чрезвычайное положение.
В США торнадо привел к гибели людей и масштабным разрушениям. Без света остались более 200 тысяч американцев в четырех штатах, повалены башни и разрушены здания.
Через центральные и южные штаты США прошли торнадо и ливни. Разрушены линии электропередач, повреждены здания и деревья в Миссури, Арканзасе, Теннесси и других штатах.
В результате мощных штормов на юге и среднем западе США погибли не менее 17 человек, сотни тысяч остались без электричества. Больше всего жертв в штате Миссури.
Агенты Секретной службы США открыли огонь по вооруженному мужчине неподалеку от Белого дома в воскресенье утром. Инцидент произошел после предупреждения о "суицидальном" мужчине, который направлялся в Вашингтон из Индианы.
Honda опровергла заявление президента США о планах строительства нового автозавода в Индиане. Компания уже имеет там завод с 2008 года и продолжит производство Honda Civic на существующих мощностях.
Администрация Трампа опубликовала список из 440 федеральных объектов для продажи, включая штаб ФБР. Через несколько часов список сократили до 320 объектов, убрав все здания в Вашингтоне.
Netflix представил тизер пятого сезона «Очень странных дел», который выйдет в 2025 году. В тизере раскрыты названия всех 8 эпизодов финального сезона популярного сериала.
В США закрылись почти все избирательные участки, подсчитываются первые голоса. По предварительным результатам в большинстве штатов лидирует Дональд Трамп, опережая Камалу Харрис.
В штатах Кентукки и Индиана закрыли избирательные участки и обнародовали первые результаты. По предварительным данным, в обоих штатах лидирует Дональд Трамп со значительным преимуществом над Камалой Харрис.
Запорожская ОГА и штат Пенсильвания заключили соглашение о сотрудничестве в присутствии Президента Зеленского. Это уже пятое соглашение между украинскими областями и американскими штатами, предусматривающее взаимодействие в энергетике, аграрной сфере, цифровых технологиях и обороне.
Депутаты Житомирского городского совета проголосовали за досрочное прекращение полномочий городского головы Сергея Сухомлина. Он может возглавить Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры.
В ОП состоялось совещание по усилению сотрудничества между регионами Украины и штатами США. Девять украинских областей ведут переговоры с американскими штатами, охватывая культуру, образование, здравоохранение и другие сферы.
Камала Харрис заявила о готовности к дебатам с Трампом 10 сентября. Штаб Трампа отказывается согласовывать планы, пока Харрис официально не станет кандидатом от демократов на съезде в августе.
Республиканскую представительницу Викторию Спартц обвиняют в проносе огнестрельного оружия через службу безопасности в международном аэропорту Вашингтона имени Даллеса.
Комиссия по этике Палаты представителей США провела предварительное расследование обращения члена Палаты представителей Виктории Спартц с персоналом в ответ на многочисленные жалобы, поданные в отношении предполагаемого "абьюза", "общей токсичности" и "ярости" республиканки из Индианы, сообщает Politico.
По меньшей мере три человека погибли в результате сильных штормов, которые пронеслись по центральной и юго-восточной частями США, вызвав разрушительные торнадо, крупный град и наводнения.