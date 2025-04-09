Между Украиной и США на уровне областей и штатов заключено уже пять соглашений

Запорожская ОГА и штат Пенсильвания заключили соглашение о сотрудничестве в присутствии Президента Зеленского. Это уже пятое соглашение между украинскими областями и американскими штатами, предусматривающее взаимодействие в энергетике, аграрной сфере, цифровых технологиях и обороне.