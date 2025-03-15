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В США из-за сильных штормов погибли не менее 17 человек

Киев • УНН

 • 26478 просмотра

В результате мощных штормов на юге и среднем западе США погибли не менее 17 человек, сотни тысяч остались без электричества. Больше всего жертв в штате Миссури.

В США из-за сильных штормов погибли не менее 17 человек

В США не менее 17 погибших из-за сильных штормов, пронесшихся по югу и среднему западу страны, передает УНН со ссылкой на NBC News.

Детали

По информации СМИ, не менее 11 человек в Миссури погибли из-за мощной серии штормов, пронесшейся по обширной полосе Среднего Запада и юга, где более 316 000 клиентов остались без электричества.

Не менее трех погибших подтверждено в Арканзасе, а 29 человек получили ранения в восьми округах в связи со штормовой системой, пронесшейся по штату ночью. Еще трое погибли в районе Амарилло, штат Техас, в результате штормов.

По оценкам, 138 миллионов человек подвергаются риску непогоды, предупреждения о торнадо были выпущены в некоторых частях Иллинойса, Миссури, Арканзаса, Миссисипи, Индианы и Кентукки.

Добавим

Не менее четырех человек погибли в трех автокатастрофах в Техасе из-за сильного ветра и плохой видимости, вызванных непогодой.

По данным Департамента безопасности Техаса, в двух авариях с участием нескольких транспортных средств на шоссе 60 в округе Пармер погибли два человека. Еще одна авария со смертельным исходом произошла в округе Грей с участием нескольких транспортных средств.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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