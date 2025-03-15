У США через сильні шторми загинули щонайменше 17 людей

У США щонайменше 17 загиблих через сильні шторми, що пронеслися півднем та середнім заходом країни, передає УНН з посиланням на NBC News.

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За інформацією ЗМІ, щонайменше 11 людей у Міссурі загинули через потужну серію штормів, що пронеслася широкою смугою Середнього Заходу та півдня, де понад 316 000 клієнтів залишилися без електрики.

Щонайменше трьох загиблих підтверджено в Арканзасі, а 29 людей отримали поранення у восьми округах у зв'язку зі штормовою системою, що пронеслася штатом вночі. Ще троє загинули в районі Амарілло, штат Техас, внаслідок штормів.

За оцінками, 138 мільйонів людей наражаються на ризик негоди, попередження про торнадо були випущені в деяких частинах Іллінойсу, Міссурі, Арканзасу, Міссісіпі, Індіани та Кентуккі.

Додамо

Щонайменше четверо людей загинули у трьох автокатастрофах у Техасі через сильний вітер та погану видимість, спричинені негодою.

За даними Департаменту безпеки Техасу, у двох аваріях за участю кількох транспортних засобів на шосе 60 в окрузі Пармер загинули двоє людей. Ще одна аварія зі смертельним наслідком сталася в окрузі Грей за участю кількох транспортних засобів.