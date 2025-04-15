Адміністрація Трампа планує масштабний військовий парад у Вашингтоні 14 червня. Захід приурочений до 79-го дня народження
президента та 250-річчя Армії США.
Андріана Пущак, яка проживає в США з початку війни, візьме участь у конкурсі краси в Лас-Вегасі. Вона представлятиме штат Іллінойс
у категорії 30+ та зростом до 167 см.
Потужна злива у російському Краснодарі затопила вулиці, вода сягала колін. Місцеву мешканку ледь не затягнуло у відкритий люк.
Через центральні та південні штати США пройшли торнадо і зливи. Зруйновано лінії електропередач, пошкоджено будівлі та дерева у
Міссурі, Арканзасі, Теннессі та інших штатах.
В результаті потужних штормів на півдні та середньому заході США загинули щонайменше 17 людей, сотні тисяч залишилися без
електрики. Найбільше жертв у штаті Міссурі.
Округ Колумбія та 13 штатів США подали позови проти TikTok, звинувачуючи у викликанні залежності та негативному впливі на підлітків. Штати стверджують, що платформа використовує алгоритми для збільшення часу користування дітьми.
Камала Гарріс завершує пошук кандидата на посаду віцепрезидента США. Рішення очікується протягом 24 годин, оголошення може
відбутися у вівторок через відеовиступ.
Віцепрезидент США Камала Гарріс проводить співбесіди з 6 потенційними кандидатами на посаду віцепрезидента. Серед них губернатори,
сенатор та міністр транспорту, з якими вона зустрічається перед офіційним оголошенням наступного тижня.
Прихильники Камали Гарріс звертаються до донорів-демократів за фінансовою підтримкою, якщо Джо Байден вийде з президентських
перегонів 2024 року. Деякі донори вже готові зробити шестизначні пожертви на потенційну кампанію Гарріс.