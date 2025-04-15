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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25687 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 154749 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 135307 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 138164 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 134050 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134183 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196147 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77534 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164612 перегляди

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Адміністрація Трампа планує масштабний військовий парад у Вашингтоні 14 червня. Захід приурочений до 79-го дня народження президента та 250-річчя Армії США.

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Андріана Пущак, яка проживає в США з початку війни, візьме участь у конкурсі краси в Лас-Вегасі. Вона представлятиме штат Іллінойс у категорії 30+ та зростом до 167 см.

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Округ Колумбія та 13 штатів США подали позови проти TikTok, звинувачуючи у викликанні залежності та негативному впливі на підлітків. Штати стверджують, що платформа використовує алгоритми для збільшення часу користування дітьми.

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