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Сергія Корецького обрано головою правління Нафтогаз України - нардеп
28 квітня, 18:27 • 17564 перегляди

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Financial Times

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У США автомобіль в'їхав у табір, загинули 4 дитини

Київ • УНН

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В Іллінойсі авто в'їхало в шкільний табір YNOT, загинули четверо учнів віком від 4 до 18 років. Ще кілька людей отримали поранення, триває розслідування.

У США автомобіль в'їхав у табір, загинули 4 дитини

Чотири дитини віком від 4 до 18 років загинули в понеділок вдень, коли автомобіль врізався в шкільний табір у Чатемі в американському штаті Іллінойс, повідомила влада, пише УНН з посиланням на NBC News.

Деталі

Коронер округу Сангамон Джим Аллмон сказав у заяві у понеділок увечері, що жертвами стали "чотири учениці", які були оголошені мертвими на місці події. Троє з жертв були зовні будівлі, а одна - всередині, ідеться у заяві поліції штату.

Влада не вказала, чи вважає вона, що аварія була навмисною.

Очікувалося, що у вівторок у межах розслідування інциденту буде проведено огляд тіл жертв, сказав Аллмон. Хто жертви оголосять після того, як члени сімей будуть повідомлені про їхню смерть, сказав коронер.

За словами чиновників, ще кілька людей отримали поранення, включаючи людину, яку доправили до лікарні гелікоптером.

За інформацією поліції штату, автомобіль в'їхав у східну частину будівлі, яку використовується табором після школи YNOT, близько 15:20 за місцевим часом. Він зачепив кількох людей усередині та виїхав через західну стіну будівлі, повідомило відомство.

Водія, який був єдиною людиною в автомобілі, було госпіталізовано.

Поліція штату заявила, що триває розслідування аварії.

Очне навчання було скасовано у вівторок у кампусах шкільного округу Болл-Чатем, де натомість було оголошено день онлайн-навчання, щоб зосередитися "виключно на емоційному благополуччі кожного у спільноті Болл-Чатем", сказав у своїй заяві прессекретар Денні Фрей.

У Чатемі, на південь від Спрінгфілда, проживає понад 14 000 осіб.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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