В США автомобиль въехал в лагерь, погибли 4 ребенка

Четыре ребенка в возрасте от 4 до 18 лет погибли в понедельник днем, когда автомобиль врезался в школьный лагерь в Чатеме в американском штате Иллинойс, сообщили власти, пишет УНН со ссылкой на NBC News.

Детали

Коронер округа Сангамон Джим Аллмон сказал в заявлении в понедельник вечером, что жертвами стали "четыре ученицы", которые были объявлены мертвыми на месте происшествия. Трое из жертв были снаружи здания, а одна - внутри, говорится в заявлении полиции штата.

Власти не указали, считают ли они, что авария была преднамеренной.

Ожидалось, что во вторник в рамках расследования инцидента будет проведен осмотр тел жертв, сказал Аллмон. Кто жертвы объявят после того, как члены семей будут уведомлены об их смерти, сказал коронер.

По словам чиновников, еще несколько человек получили ранения, включая человека, которого доставили в больницу вертолетом.

По информации полиции штата, автомобиль въехал в восточную часть здания, которое используется лагерем после школы YNOT, около 15:20 по местному времени. Он задел нескольких людей внутри и выехал через западную стену здания, сообщило ведомство.

Водитель, который был единственным человеком в автомобиле, был госпитализирован.

Полиция штата заявила, что продолжается расследование аварии.

Очное обучение было отменено во вторник в кампусах школьного округа Болл-Чатем, где вместо этого был объявлен день онлайн-обучения, чтобы сосредоточиться "исключительно на эмоциональном благополучии каждого в сообществе Болл-Чатем", сказал в своем заявлении пресс-секретарь Дэнни Фрей.

В Чатеме, к югу от Спрингфилда, проживает более 14 000 человек.



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