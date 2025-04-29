В США автомобиль въехал в лагерь, погибли 4 ребенка

$41.750.06
47.390.03
ukenru
Сергея Корецкого избрали главой правления Нафтогаз Украины - нардеп
28 апреля, 18:27 • 17551 просмотра

Сергея Корецкого избрали главой правления Нафтогаз Украины - нардеп

Эксклюзив
28 апреля, 14:20 • 49273 просмотра

Сезон аллергии: на что обратить внимание в мае и как облегчить симптомы

Эксклюзив
28 апреля, 14:15 • 53275 просмотра

На участке строительства метро на Виноградаре произошел прорыв водопроводной трубы – Автострада

Эксклюзив
28 апреля, 14:07 • 40108 просмотра

"Ее все устраивает": эксперт объяснил, почему Елена Дума блокирует принятие законопроекта о реформе АРМА

28 апреля, 13:08 • 33628 просмотра

Белый дом после предложения "перемирия" путина ответил: Трамп хочет постоянного прекращения огня

Эксклюзив
28 апреля, 12:59 • 44541 просмотра

Главный юрист НБУ вне закона? Расследование дела Зимы тормозится

Эксклюзив
28 апреля, 12:30 • 36955 просмотра

Мяч на поле НАПК: у главы наблюдательного совета Госзембанка реальный конфликт интересов

28 апреля, 12:00 • 15080 просмотра

Ватикан подтвердил: начало конклава для избрания нового Папы - 7 мая

Эксклюзив
28 апреля, 11:54 • 33059 просмотра

Ремонт без стресса: с чего начать и как не сойти с ума в процессе – советы эксперта

Эксклюзив
28 апреля, 05:58 • 79931 просмотра

Неделя испытаний и вдохновения: астрологический прогноз на 28 апреля – 5 мая

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+15°
3.6м/с
33%
755 мм
Популярные новости

В Киеве прогремели взрывы: работает ПВО, зафиксировано падение обломков

28 апреля, 22:46 • 16216 просмотра

Блэкаут в Европе: Испания и Португалия приходят в себя от масштабного сбоя в энергоснабжении

28 апреля, 23:07 • 5094 просмотра

Ночная атака на Киев: есть пострадавшая, горят дом и автомобили

28 апреля, 23:32 • 12286 просмотра

В Киеве из-за атаки россиян сгорела база отдыха

28 апреля, 23:58 • 12562 просмотра

Артиллеристы ВСУ эффектно уничтожили российскую САУ "Мста-С"

02:17 • 8744 просмотра
публикации

Борьба с коррупцией обходится Украине дороже, чем сама коррупция? Цифры и кейсы из отчета НАБУ

28 апреля, 16:07 • 25534 просмотра

Главный юрист НБУ вне закона? Расследование дела Зимы тормозится
Эксклюзив

28 апреля, 12:59 • 44541 просмотра

Мяч на поле НАПК: у главы наблюдательного совета Госзембанка реальный конфликт интересов
Эксклюзив

28 апреля, 12:30 • 36955 просмотра

Ремонт без стресса: с чего начать и как не сойти с ума в процессе – советы эксперта
Эксклюзив

28 апреля, 11:54 • 33059 просмотра

Неделя испытаний и вдохновения: астрологический прогноз на 28 апреля – 5 мая
Эксклюзив

28 апреля, 05:58 • 79931 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен

Александр Сырский

Педро Санчес

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Испания

Португалия

Киев

Реклама
УНН Lite

"Грешники" собрали в мире более 160 млн долларов за два уикенда: в США новый фильм Райана Куглера потеснил "Minecraft"

28 апреля, 13:22 • 18311 просмотра

Звезда киносаги "Гарри Поттер" Руперт Гринт во второй раз стал отцом

28 апреля, 08:56 • 38755 просмотра

OutKast, Синди Лопер и The White Stripes войдут в Зал славы рок-н-ролла

28 апреля, 08:46 • 38546 просмотра

Пять невероятных долгожданных премьер мая: что посмотреть

26 апреля, 14:39 • 145597 просмотра

Канье Уэст запустил первый стрим на Twitch и за считанные минуты улетел в бан за зигование

25 апреля, 15:56 • 59541 просмотра
Актуальное

Шахед-136

БМ-27 "Ураган"

Сухой Су-27

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

В США автомобиль въехал в лагерь, погибли 4 ребенка

Киев • УНН

 • 288 просмотра

В Иллинойсе авто въехало в школьный лагерь YNOT, погибли четверо учеников в возрасте от 4 до 18 лет. Еще несколько человек получили ранения, продолжается расследование.

В США автомобиль въехал в лагерь, погибли 4 ребенка

Четыре ребенка в возрасте от 4 до 18 лет погибли в понедельник днем, когда автомобиль врезался в школьный лагерь в Чатеме в американском штате Иллинойс, сообщили власти, пишет УНН со ссылкой на NBC News.

Детали

Коронер округа Сангамон Джим Аллмон сказал в заявлении в понедельник вечером, что жертвами стали "четыре ученицы", которые были объявлены мертвыми на месте происшествия. Трое из жертв были снаружи здания, а одна - внутри, говорится в заявлении полиции штата.

Власти не указали, считают ли они, что авария была преднамеренной.

Ожидалось, что во вторник в рамках расследования инцидента будет проведен осмотр тел жертв, сказал Аллмон. Кто жертвы объявят после того, как члены семей будут уведомлены об их смерти, сказал коронер.

По словам чиновников, еще несколько человек получили ранения, включая человека, которого доставили в больницу вертолетом.

По информации полиции штата, автомобиль въехал в восточную часть здания, которое используется лагерем после школы YNOT, около 15:20 по местному времени. Он задел нескольких людей внутри и выехал через западную стену здания, сообщило ведомство.

Водитель, который был единственным человеком в автомобиле, был госпитализирован.

Полиция штата заявила, что продолжается расследование аварии.

Очное обучение было отменено во вторник в кампусах школьного округа Болл-Чатем, где вместо этого был объявлен день онлайн-обучения, чтобы сосредоточиться "исключительно на эмоциональном благополучии каждого в сообществе Болл-Чатем", сказал в своем заявлении пресс-секретарь Дэнни Фрей.

В Чатеме, к югу от Спрингфилда, проживает более 14 000 человек.

В Лондоне авто врезалось в школу: погибла 8-летняя девочка07.07.23, 03:11 • 639285 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
Иллинойс
Brent
$64.17
Bitcoin
$94,280.40
S&P 500
$5,504.44
Tesla
$281.00
Газ TTF
$32.40
Золото
$3,320.35
Ethereum
$1,796.94