Администрация Трампа планирует масштабный военный парад в Вашингтоне 14 июня. Мероприятие приурочено к 79-му дню рождения
президента и 250-летию Армии США.
Андриана Пущак, проживающая в США с начала войны, примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе. Она будет представлять штат
Иллинойс в категории 30+ и ростом до 167 см.
Мощный ливень в российском Краснодаре затопил улицы, вода достигала колен. Местную жительницу едва не затянуло в открытый люк.
Через центральные и южные штаты США прошли торнадо и ливни. Разрушены линии электропередач, повреждены здания и деревья в Миссури,
Арканзасе, Теннесси и других штатах.
В результате мощных штормов на юге и среднем западе США погибли не менее 17 человек, сотни тысяч остались без электричества. Больше всего жертв в штате Миссури.
Округ Колумбия и 13 штатов США подали иски против TikTok, обвиняя в вызывании зависимости и негативном влиянии на подростков. Штаты утверждают, что платформа использует алгоритмы для увеличения времени пользования детьми.
Камала Гаррис завершает поиск кандидата на пост вице-президента США. Решение ожидается в течение 24 часов, объявление может
состояться во вторник через видеовыступление.
Вице-президент США Камала Харрис проводит собеседования с 6 потенциальными кандидатами на должность вице-президента. Среди них
губернаторы, сенатор и министр транспорта, с которыми она встречается перед официальным объявлением на следующей неделе.
Сторонники Камалы Харрис обращаются к донорам-демократам за финансовой поддержкой, если Джо Байден выйдет из президентской гонки
2024 года. Некоторые доноры уже готовы сделать шестизначные пожертвования на потенциальную кампанию Харрис.