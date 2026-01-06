Против McDonald's подали коллективный иск из-за сэндвича McRib: в мясе не нашли ребер

$42.290.12
49.580.03
ukenru
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 9124 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 28968 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 54978 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 33622 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 37292 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 41503 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 102258 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 70418 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 95471 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 99642 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
4.9м/с
87%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Генсек НАТО завтра присоединится к Коалиции желающих в Париже5 января, 17:31 • 6684 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 13954 просмотра
Захват Мадуро: как США усиливают влияние в Венесуэле и что думает Москва - Reuters5 января, 18:58 • 4926 просмотра
Не играйте в игры с президентом Трампом: Госдеп США обратился к России и Ирану5 января, 19:20 • 3994 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж21:31 • 3378 просмотра
публикации
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 13959 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 54978 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 39251 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 102258 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 160589 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Николас Мадуро
Владимир Зеленский
Музыкант
Си Цзиньпин
Актуальные места
Соединённые Штаты
Венесуэла
Украина
Китай
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж21:31 • 3384 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 55940 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 50384 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 46956 просмотра
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 55048 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Золото
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Против McDonald's подали коллективный иск из-за сэндвича McRib: в мясе не нашли ребер

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Компанию McDonald's обвиняют во введении потребителей в заблуждение названием McRib, поскольку сэндвич не содержит мяса свиных ребер. Вместо ребер, котлета состоит из свиной лопатки, сердца, рубца и обваренного желудка.

Против McDonald's подали коллективный иск из-за сэндвича McRib: в мясе не нашли ребер

Компанию McDonald's обвинили в «намеренном обмане» из-за брендирования популярного сэндвича McRib. В иске, поданном в суд штата Иллинойс, утверждается, что название и визуальное оформление продукта вводят потребителей в заблуждение, поскольку блюдо вообще не содержит мяса свиных ребрышек. Об этом сообщает Newsweek, пишет УНН.

Подробности

Истцы настаивают, что использование названия «McRib» и характерная ребристая форма котлеты заставляют «разумного потребителя» поверить, что он покупает продукт из настоящего реберного мяса. Вместо этого в жалобе указано, что котлета изготавливается путем реструктуризации более дешевых свиных субпродуктов.

Согласно тексту иска, вместо ребрышек в состав входят:

  • свиная лопатка;
    • сердце;
      • рубец;
        • обваренный желудок.

          Юридические последствия и защита прав потребителей

          Авторы иска просят суд придать делу статус коллективного, что позволит представлять интересы всех покупателей McRib в США. Юристы планируют доказать, что McDonald's использует стратегию искусственного дефицита блюда для манипуляции ожиданиями клиентов.

          McDonald's в Великобритании обновляет корпоративную культуру, чтобы предотвратить сексуальные домогательства09.11.25, 02:51 • 13917 просмотров

          Результат рассмотрения может создать важный прецедент для индустрии быстрого питания. Суду придется определить, должно ли название бренда соответствовать реальному составу ингредиентов, или же оно является лишь элементом маркетинга, который не обязывает компанию использовать конкретные отрубы мяса.

          Разумные потребители уверены, что сэндвич, который они кусают, именно такой, как следует из названия. Название McRib является намеренным обманом, заставляющим верить в наличие значительного количества настоящего мяса свиных ребрышек

          - отмечается в исковом заявлении. 

          McDonald's запустил сервис заказов в приложении: теперь обед можно оформить и оплатить прямо со смартфона28.10.25, 13:26 • 2433 просмотра

          Степан Гафтко

          ОбществоНовости Мира
          Бренд
          Иллинойс
          Соединённые Штаты