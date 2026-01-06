Против McDonald's подали коллективный иск из-за сэндвича McRib: в мясе не нашли ребер

Компанию McDonald's обвинили в «намеренном обмане» из-за брендирования популярного сэндвича McRib. В иске, поданном в суд штата Иллинойс, утверждается, что название и визуальное оформление продукта вводят потребителей в заблуждение, поскольку блюдо вообще не содержит мяса свиных ребрышек. Об этом сообщает Newsweek, пишет УНН.

Истцы настаивают, что использование названия «McRib» и характерная ребристая форма котлеты заставляют «разумного потребителя» поверить, что он покупает продукт из настоящего реберного мяса. Вместо этого в жалобе указано, что котлета изготавливается путем реструктуризации более дешевых свиных субпродуктов.

Согласно тексту иска, вместо ребрышек в состав входят:

Авторы иска просят суд придать делу статус коллективного, что позволит представлять интересы всех покупателей McRib в США. Юристы планируют доказать, что McDonald's использует стратегию искусственного дефицита блюда для манипуляции ожиданиями клиентов.

Результат рассмотрения может создать важный прецедент для индустрии быстрого питания. Суду придется определить, должно ли название бренда соответствовать реальному составу ингредиентов, или же оно является лишь элементом маркетинга, который не обязывает компанию использовать конкретные отрубы мяса.

Разумные потребители уверены, что сэндвич, который они кусают, именно такой, как следует из названия. Название McRib является намеренным обманом, заставляющим верить в наличие значительного количества настоящего мяса свиных ребрышек