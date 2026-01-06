$42.290.12
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 9190 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 29042 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 55075 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 33686 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 37338 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 41523 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 102300 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 70426 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 95481 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 99651 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
Проти McDonald's подали колективний позов через сендвіч McRib: у м'ясі не знайшли ребер

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Компанію McDonald's звинувачують у введенні споживачів в оману назвою McRib, оскільки сендвіч не містить м'яса свинячих ребер. Замість ребер, котлета складається зі свинячої лопатки, серця, рубця та обвареного шлунка.

Проти McDonald's подали колективний позов через сендвіч McRib: у м'ясі не знайшли ребер

Компанію McDonald's звинуватили у "навмисній хитрості рук" через брендування популярного сендвіча McRib. У позові, поданому до суду штату Іллінойс, стверджується, що назва та візуальне оформлення продукту вводять споживачів в оману, оскільки страва взагалі не містить м’яса свинячих ребер. Про це повідомляє Newsweek, пише УНН.

Деталі

Позивачі наполягають, що використання назви "McRib" та характерна реберчаста форма котлети змушують "розумного споживача" повірити, що він купує продукт зі справжнього реберного м’яса. Натомість у скарзі зазначено, що котлета виготовляється шляхом реструктуризації дешевших свинячих субпродуктів.

Згідно з текстом позову, замість ребер до складу входять:

  • свиняча лопатка;
    • серце;
      • рубець;
        • обварений шлунок.

          Юридичні наслідки та захист прав споживачів

          Автори позову просять суд надати справі статус колективної, що дозволить представляти інтереси всіх покупців McRib у США. Юристи планують довести, що McDonald's використовує стратегію штучного дефіциту страви для маніпуляції очікуваннями клієнтів.

          McDonald's у Великій Британії оновлює корпоративну культуру, щоб запобігти сексуальним домаганням09.11.25, 02:51 • 13917 переглядiв

          Результат розгляду може створити важливий прецедент для індустрії швидкого харчування. Суду доведеться визначити, чи має назва бренду відповідати реальному складу інгредієнтів, або ж вона є лише елементом маркетингу, який не зобов'язує компанію використовувати конкретні відруби м'яса.

          Розумні споживачі впевнені, що сендвіч, який вони кусають, саме такий, як випливає з назви. Назва McRib є навмисною хитрістю рук, що змушує вірити у наявність значної кількості справжнього м’яса свинячих ребер

          - зазначається у позовній заяві. 

          McDonald’s запустив сервіс замовлень у додатку: тепер обід можна оформити й оплатити просто зі смартфона28.10.25, 13:26 • 2433 перегляди

          Степан Гафтко

          СуспільствоНовини Світу
          Бренд
          Іллінойс
          Сполучені Штати Америки