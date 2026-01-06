Проти McDonald's подали колективний позов через сендвіч McRib: у м'ясі не знайшли ребер

Компанію McDonald's звинуватили у "навмисній хитрості рук" через брендування популярного сендвіча McRib. У позові, поданому до суду штату Іллінойс, стверджується, що назва та візуальне оформлення продукту вводять споживачів в оману, оскільки страва взагалі не містить м’яса свинячих ребер. Про це повідомляє Newsweek, пише УНН.

Позивачі наполягають, що використання назви "McRib" та характерна реберчаста форма котлети змушують "розумного споживача" повірити, що він купує продукт зі справжнього реберного м’яса. Натомість у скарзі зазначено, що котлета виготовляється шляхом реструктуризації дешевших свинячих субпродуктів.

Згідно з текстом позову, замість ребер до складу входять:

Автори позову просять суд надати справі статус колективної, що дозволить представляти інтереси всіх покупців McRib у США. Юристи планують довести, що McDonald's використовує стратегію штучного дефіциту страви для маніпуляції очікуваннями клієнтів.

Результат розгляду може створити важливий прецедент для індустрії швидкого харчування. Суду доведеться визначити, чи має назва бренду відповідати реальному складу інгредієнтів, або ж вона є лише елементом маркетингу, який не зобов'язує компанію використовувати конкретні відруби м'яса.

Розумні споживачі впевнені, що сендвіч, який вони кусають, саме такий, як випливає з назви. Назва McRib є навмисною хитрістю рук, що змушує вірити у наявність значної кількості справжнього м’яса свинячих ребер