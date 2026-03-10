Волл-стріт очікує наступного сигналу про тривалість війни з Іраном, американські акції падають - ЗМІ
Київ • УНН
Індекси S&P 500 та Dow Jones знизилися на тлі падіння цін на нафту до 90 доларів за барель. Ринки Азії та Європи зросли завдяки здешевленню енергоносіїв.
Американські акції падають, оскільки Уолл-стріт очікує наступного сигналу про те, як довго може тривати війна з Іраном, передає УНН із посиланням на AP.
Деталі
Індекс S&P 500 знизився на 0,2% у вівторок після втрати початкового зростання. Промисловий індекс Доу-Джонса знизився на 0,1%, а індекс Nasdaq Composite залишився практично без змін.
Адміністрація Трампа вперше закликала Ізраїль утриматись від ударів по нафтовій інфраструктурі Ірану - ЗМІ10.03.26, 21:56 • 1340 переглядiв
Ціни на нафту знизилися з рівня останніх хвилин торгів на американському фондовому ринку у понеділок. Це сталося після того, як вони різко впали майже з 120 доларів за барель до 90 доларів на тлі надій на швидке закінчення війни.
Акції в Азії та Європі зросли, вперше скориставшись можливістю торгуватися після падіння цін на нафту.
Радники Трампа закликають його знайти "вихід" із війни з Іраном через політичні ризики - WSJ10.03.26, 15:13 • 4098 переглядiв