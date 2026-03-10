$43.900.1750.710.17
17:36 • 10710 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
15:44 • 31072 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
15:25 • 29845 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
10 березня, 14:11 • 22112 перегляди
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
10 березня, 12:33 • 29020 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
10 березня, 11:27 • 28852 перегляди
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
10 березня, 11:25 • 43876 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
10 березня, 08:20 • 53442 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48 • 53126 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
9 березня, 19:03 • 85289 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Керолайн Левітт
Реджеп Тайїп Ердоган
Ліндсі Грем
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Державний кордон України
Туреччина
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Storm Shadow
Іскандер (ОТРК)

Волл-стріт очікує наступного сигналу про тривалість війни з Іраном, американські акції падають - ЗМІ

Київ • УНН

 • 756 перегляди

Індекси S&P 500 та Dow Jones знизилися на тлі падіння цін на нафту до 90 доларів за барель. Ринки Азії та Європи зросли завдяки здешевленню енергоносіїв.

Волл-стріт очікує наступного сигналу про тривалість війни з Іраном, американські акції падають - ЗМІ

Американські акції падають, оскільки Уолл-стріт очікує наступного сигналу про те, як довго може тривати війна з Іраном, передає УНН із посиланням на AP.

Деталі

Індекс S&P 500 знизився на 0,2% у вівторок після втрати початкового зростання. Промисловий індекс Доу-Джонса знизився на 0,1%, а індекс Nasdaq Composite залишився практично без змін.

Адміністрація Трампа вперше закликала Ізраїль утриматись від ударів по нафтовій інфраструктурі Ірану - ЗМІ10.03.26, 21:56 • 1340 переглядiв

Ціни на нафту знизилися з рівня останніх хвилин торгів на американському фондовому ринку у понеділок. Це сталося після того, як вони різко впали майже з 120 доларів за барель до 90 доларів на тлі надій на швидке закінчення війни.

Акції в Азії та Європі зросли, вперше скориставшись можливістю торгуватися після падіння цін на нафту.

Радники Трампа закликають його знайти "вихід" із війни з Іраном через політичні ризики - WSJ10.03.26, 15:13 • 4098 переглядiв

Антоніна Туманова

ЕкономікаСвіт
Азія
Європа
Сполучені Штати Америки
Іран