Волл-стріт очікує наступного сигналу про тривалість війни з Іраном, американські акції падають - ЗМІ

Американські акції падають, оскільки Уолл-стріт очікує наступного сигналу про те, як довго може тривати війна з Іраном, передає УНН із посиланням на AP.

Деталі

Індекс S&P 500 знизився на 0,2% у вівторок після втрати початкового зростання. Промисловий індекс Доу-Джонса знизився на 0,1%, а індекс Nasdaq Composite залишився практично без змін.

Адміністрація Трампа вперше закликала Ізраїль утриматись від ударів по нафтовій інфраструктурі Ірану - ЗМІ

Ціни на нафту знизилися з рівня останніх хвилин торгів на американському фондовому ринку у понеділок. Це сталося після того, як вони різко впали майже з 120 доларів за барель до 90 доларів на тлі надій на швидке закінчення війни.

Акції в Азії та Європі зросли, вперше скориставшись можливістю торгуватися після падіння цін на нафту.

Радники Трампа закликають його знайти "вихід" із війни з Іраном через політичні ризики - WSJ