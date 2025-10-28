$42.070.07
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
09:42 • 14034 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
09:30 • 14583 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
09:24 • 14446 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
09:16 • 14169 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Ексклюзив
08:00 • 13679 перегляди
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
07:39 • 29763 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
07:00 • 24866 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto
06:38 • 12974 перегляди
Угорщина хоче сформувати альянс україноскептиків у ЄС з Чехією та Словаччиною - Politico
Ексклюзив
27 жовтня, 14:34 • 47587 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕОVideo
McDonald’s запустив сервіс замовлень у додатку: тепер обід можна оформити й оплатити просто зі смартфона

Київ • УНН

 • 780 перегляди

McDonald's запустив функцію мобільного замовлення в додатку. Тепер клієнти можуть оформити та оплатити замовлення онлайн, а потім отримати його в ресторані, зоні видачі або на МакДрайві.

McDonald’s запустив сервіс замовлень у додатку: тепер обід можна оформити й оплатити просто зі смартфона

McDonald’s впровадив нову опцію у своєму додатку - тепер клієнти можуть повністю оформити та оплатити замовлення онлайн, а потім отримати його так, як зручно - у ресторані, зоні видачі чи на "МакДрайві". Про це сімейний ресторан повідомив на своєму офіційному сайті, пише УНН.

Мобільне замовлення" - це нова функція, з якою твій обід чи вечеря буде ще швидшим. Обирай, сплачуй і отримуй так, як зручно – на МакДрайв або в закладі: за столиком чи в зоні видачі

- ідеться в дописі компанії.

"Мобільне замовлення" вже працює у багатьох країнах, зокрема США, Канаді, Німеччині, Великій Британії.

На період тестування сервіс доступний у чотирьох ресторанах McDonaldʼs у Києві: на вул. Сверстюка, Софійській, Гришка та просп. Правди. Після тестового періоду компанія планує національний запуск сервісу.

Як скористатися послугою:

  • зайдіть в застосунок і натисніть «Замовлення»;
    • виберіть заклад поблизу;
      • виберіть бажані страви;
        • визначте спосіб отримання;
          • сплатіть замовлення онлайн;

            Забирайте замовлення, як вам зручно: на МакДрайві, у зоні видачі замовлень або очікуйте за столиком.

            Хакери зламали ШІ-бот McDonald's завдяки паролю 12345612.07.25, 00:06 • 8099 переглядiв

            Альона Уткіна

