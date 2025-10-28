McDonald’s запустив сервіс замовлень у додатку: тепер обід можна оформити й оплатити просто зі смартфона

McDonald’s впровадив нову опцію у своєму додатку - тепер клієнти можуть повністю оформити та оплатити замовлення онлайн, а потім отримати його так, як зручно - у ресторані, зоні видачі чи на "МакДрайві". Про це сімейний ресторан повідомив на своєму офіційному сайті, пише УНН.

Мобільне замовлення" - це нова функція, з якою твій обід чи вечеря буде ще швидшим. Обирай, сплачуй і отримуй так, як зручно – на МакДрайв або в закладі: за столиком чи в зоні видачі - ідеться в дописі компанії.

"Мобільне замовлення" вже працює у багатьох країнах, зокрема США, Канаді, Німеччині, Великій Британії.

На період тестування сервіс доступний у чотирьох ресторанах McDonaldʼs у Києві: на вул. Сверстюка, Софійській, Гришка та просп. Правди. Після тестового періоду компанія планує національний запуск сервісу.

Як скористатися послугою:

зайдіть в застосунок і натисніть «Замовлення»;

виберіть заклад поблизу;

виберіть бажані страви;

визначте спосіб отримання;

сплатіть замовлення онлайн;

Забирайте замовлення, як вам зручно: на МакДрайві, у зоні видачі замовлень або очікуйте за столиком.

