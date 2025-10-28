McDonald's запустил сервис заказов в приложении: теперь обед можно оформить и оплатить прямо со смартфона
Киев • УНН
McDonald's запустил функцию мобильного заказа в приложении. Теперь клиенты могут оформить и оплатить заказ онлайн, а затем получить его в ресторане, зоне выдачи или на МакДрайве.
McDonald's ввел новую опцию в своем приложении - теперь клиенты могут полностью оформить и оплатить заказ онлайн, а затем получить его так, как удобно - в ресторане, зоне выдачи или на "МакДрайве". Об этом семейный ресторан сообщил на своем официальном сайте, пишет УНН.
"Мобильный заказ" - это новая функция, с которой твой обед или ужин будет еще быстрее. Выбирай, оплачивай и получай так, как удобно – на МакДрайв или в заведении: за столиком или в зоне выдачи
"Мобильный заказ" уже работает во многих странах, в частности США, Канаде, Германии, Великобритании.
На период тестирования сервис доступен в четырех ресторанах McDonald's в Киеве: на ул. Сверстюка, Софийской, Гришко и просп. Правды. После тестового периода компания планирует национальный запуск сервиса.
Как воспользоваться услугой:
- зайдите в приложение и нажмите «Заказ»;
- выберите заведение поблизости;
- выберите желаемые блюда;
- определите способ получения;
- оплатите заказ онлайн;
Забирайте заказ, как вам удобно: на МакДрайве, в зоне выдачи заказов или ожидайте за столиком.
