McDonald's запустил сервис заказов в приложении: теперь обед можно оформить и оплатить прямо со смартфона

McDonald's ввел новую опцию в своем приложении - теперь клиенты могут полностью оформить и оплатить заказ онлайн, а затем получить его так, как удобно - в ресторане, зоне выдачи или на "МакДрайве". Об этом семейный ресторан сообщил на своем официальном сайте, пишет УНН.

"Мобильный заказ" - это новая функция, с которой твой обед или ужин будет еще быстрее. Выбирай, оплачивай и получай так, как удобно – на МакДрайв или в заведении: за столиком или в зоне выдачи - говорится в сообщении компании.

"Мобильный заказ" уже работает во многих странах, в частности США, Канаде, Германии, Великобритании.

На период тестирования сервис доступен в четырех ресторанах McDonald's в Киеве: на ул. Сверстюка, Софийской, Гришко и просп. Правды. После тестового периода компания планирует национальный запуск сервиса.

Как воспользоваться услугой:

зайдите в приложение и нажмите «Заказ»;

выберите заведение поблизости;

выберите желаемые блюда;

определите способ получения;

оплатите заказ онлайн;

Забирайте заказ, как вам удобно: на МакДрайве, в зоне выдачи заказов или ожидайте за столиком.

