У США вперше за пів століття побудують масштабний нафтопереробний завод у Техасі

Київ • УНН

 • 150 перегляди

У Техасі побудують масштабний нафтопереробний завод спільно з індійською компанією Reliance. Проєкт створить тисячі робочих місць та зміцнить енергетику.

У США вперше за пів століття побудують масштабний нафтопереробний завод у Техасі

Президент США Дональд Трамп оголосив про будівництво першого за останні 50 років нового нафтопереробного заводу, який планують звести у місті Браунсвілл, штат Техас. Очікується, що загальний обсяг інвестицій сягне 300 мільярдів доларів, що робить цю угоду найбільшою в історії американського енергетичного сектору. Про це американський президент повідомив у своїй соціальній мережі Truth Social, пише УНН.

Деталі

Проєкт реалізує компанія America First Refining у партнерстві з індійським енергетичним гігантом Reliance.

Новий завод стане ключовим елементом стратегії енергетичного домінування США, спрямованої на повне забезпечення внутрішніх потреб у паливі та розширення експортних можливостей. За словами президента, реалізація ініціативи дозволить створити тисячі високооплачуваних робочих місць та зміцнити промислову базу країни.

Форс-мажор через іранську атаку оголосила ще одна компанія на Близькому Сході - тепер нафтова BAPCO з Бахрейну09.03.26, 09:52 • 4950 переглядiв

Вибір Техасу як майданчика для будівництва обумовлений його стратегічним розташуванням в енергетичному коридорі США.

Це найбільша угода в історії США, величезна перемога для американських робітників, енергетики та чудових мешканців Південного Техасу! Дякуємо нашим партнерам в Індії та їхній найбільшій приватній енергетичній компанії Reliance за ці величезні інвестиції

– написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Економічний вплив та енергетична безпека

Будівництво нового НПЗ має покласти край тривалому періоду дефіциту переробних потужностей, що спостерігався у Сполучених Штатах протягом десятиліть.

Окрім прямого економічного ефекту, проєкт покликаний стабілізувати ціни на енергоносії для внутрішніх споживачів та знизити залежність від зовнішніх факторів впливу на ринок нафти. Експерти зазначають, що запуск такого масштабного об’єкта змінить ландшафт світової енергетики та посилить роль Вашингтона як глобального постачальника готових нафтопродуктів.

G7 обговорить масове вивільнення резервів нафти на тлі стрибка ціни до $120 - ЗМІ09.03.26, 09:16 • 9746 переглядiв

Степан Гафтко

