G7 обговорить масове вивільнення резервів нафти на тлі стрибка ціни до $120 - ЗМІ

Країни "Групи семи" (G7) обговорять спільне вивільнення резервів нафти у надзвичайних ситуаціях, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Міністри фінансів країн G7 планують обговорити можливе спільне вивільнення резервів нафти в понеділок, повідомляє Financial Times. Це, як зазначає Bloomberg, відбувається на тлі того, як війна на Близькому Сході паралізує поставки нафти з регіону та призводить до зростання цін, які вже підскочили до 120 доларів за барель.

Міністри, як повідомляється, проведуть телефонну розмову о 8:30 ранку за нью-йоркським часом, і будь-які дії будуть узгоджені з Міжнародним енергетичним агентством. Три країни G7, включаючи США, висловили підтримку цій стратегії, йдеться у повідомленні.

Скоординоване скорочення стратегічних запасів проводилося лише п'ять разів: двічі у відповідь на вторгнення росії в Україну у 2022 році. До цього вони використовувалися для подолання перебоїв у поставках у Лівії, після урагану "Катріна" та під час першої війни у ​​Перській затоці.

Ціна на нафту Brent у понеділок зросла майже до 120 доларів за барель, порівняно з приблизно 72 доларами до війни, на тлі того, як Ормузька протока залишалася фактично закритою, що стримує експорт виробників Перської затоки. Кілька великих бурових компаній, включаючи Об'єднані Арабські Емірати та Ірак, уже були змушені скоротити видобуток через брак сховищ, тоді як Саудівська Аравія поспішає перенаправити вантажі до Червоного моря, пише Bloomberg.

Новини про потенційне скорочення видобутку допомогли нівелювати частину цього зростання цін.

FT цитує одну людину, яка сказала, що деякі американські чиновники вважають за доцільне спільне вивільнення обсягом від 300 до 400 мільйонів барелів, або близько 25-30% від 1,2 мільярда барелів у резерві.

Споживачі в усьому світі вже відчувають наслідки перебоїв на Близькому Сході, з довгими чергами, що утворюються на заправках, та різким зростанням цін на авіапаливо, що підвищує вартість авіаквитків. Багато азійських нафтопереробних заводів, що залежать від близькосхідної нафти, були змушені знизити експлуатаційні ставки, оскільки вони намагаються знайти альтернативи постачанням з Перської затоки.

