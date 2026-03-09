$43.730.0850.540.36
06:12 • 5796 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 23779 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
8 березня, 14:42 • 48776 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 75129 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 45469 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
8 березня, 08:41 • 41557 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
8 березня, 08:15 • 31582 перегляди
"Ваші сила і роль - це не один день" - Зеленський привітав українок з 8 березняPhoto
Ексклюзив
7 березня, 13:30 • 40419 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
7 березня, 12:32 • 81481 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22 • 45071 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
Публікації
Ексклюзиви
G7 обговорить масове вивільнення резервів нафти на тлі стрибка ціни до $120 - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1232 перегляди

Міністри фінансів G7 обговорять вивільнення до 400 млн барелів нафти через дефіцит. Ціни на Brent підскочили до 120 доларів внаслідок війни в регіоні.

G7 обговорить масове вивільнення резервів нафти на тлі стрибка ціни до $120 - ЗМІ

Країни "Групи семи" (G7) обговорять спільне вивільнення резервів нафти у надзвичайних ситуаціях, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Міністри фінансів країн G7 планують обговорити можливе спільне вивільнення резервів нафти в понеділок, повідомляє Financial Times. Це, як зазначає Bloomberg, відбувається на тлі того, як війна на Близькому Сході паралізує поставки нафти з регіону та призводить до зростання цін, які вже підскочили до 120 доларів за барель.

Ціна на нафту перевищила 100 доларів уперше з часів вторгнення рф в Україну09.03.26, 02:53 • 24868 переглядiв

Міністри, як повідомляється, проведуть телефонну розмову о 8:30 ранку за нью-йоркським часом, і будь-які дії будуть узгоджені з Міжнародним енергетичним агентством. Три країни G7, включаючи США, висловили підтримку цій стратегії, йдеться у повідомленні.

Скоординоване скорочення стратегічних запасів проводилося лише п'ять разів: двічі у відповідь на вторгнення росії в Україну у 2022 році. До цього вони використовувалися для подолання перебоїв у поставках у Лівії, після урагану "Катріна" та під час першої війни у ​​Перській затоці.

Ціна на нафту Brent у понеділок зросла майже до 120 доларів за барель, порівняно з приблизно 72 доларами до війни, на тлі того, як Ормузька протока залишалася фактично закритою, що стримує експорт виробників Перської затоки. Кілька великих бурових компаній, включаючи Об'єднані Арабські Емірати та Ірак, уже були змушені скоротити видобуток через брак сховищ, тоді як Саудівська Аравія поспішає перенаправити вантажі до Червоного моря, пише Bloomberg.

Новини про потенційне скорочення видобутку допомогли нівелювати частину цього зростання цін.

FT цитує одну людину, яка сказала, що деякі американські чиновники вважають за доцільне спільне вивільнення обсягом від 300 до 400 мільйонів барелів, або близько 25-30% від 1,2 мільярда барелів у резерві.

Споживачі в усьому світі вже відчувають наслідки перебоїв на Близькому Сході, з довгими чергами, що утворюються на заправках, та різким зростанням цін на авіапаливо, що підвищує вартість авіаквитків. Багато азійських нафтопереробних заводів, що залежать від близькосхідної нафти, були змушені знизити експлуатаційні ставки, оскільки вони намагаються знайти альтернативи постачанням з Перської затоки.

США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент 07.03.26, 01:10 • 59131 перегляд

Юлія Шрамко

