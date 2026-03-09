G7 обсудит массовое высвобождение резервов нефти на фоне скачка цены до $120 - СМИ

Страны "Большой семерки" (G7) обсудят совместное высвобождение резервов нефти в чрезвычайных ситуациях, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Министры финансов стран G7 планируют обсудить возможное совместное высвобождение резервов нефти в понедельник, сообщает Financial Times. Это, как отмечает Bloomberg, происходит на фоне того, как война на Ближнем Востоке парализует поставки нефти из региона и приводит к росту цен, которые уже подскочили до 120 долларов за баррель.

Цена на нефть превысила 100 долларов впервые со времен вторжения РФ в Украину

Министры, как сообщается, проведут телефонный разговор в 8:30 утра по нью-йоркскому времени, и любые действия будут согласованы с Международным энергетическим агентством. Три страны G7, включая США, выразили поддержку этой стратегии, говорится в сообщении.

Скоординированное сокращение стратегических запасов проводилось лишь пять раз: дважды в ответ на вторжение россии в Украину в 2022 году. До этого они использовались для преодоления перебоев в поставках в Ливии, после урагана "Катрина" и во время первой войны в Персидском заливе.

Цена на нефть Brent в понедельник выросла почти до 120 долларов за баррель, по сравнению с примерно 72 долларами до войны, на фоне того, как Ормузский пролив оставался фактически закрытым, что сдерживает экспорт производителей Персидского залива. Несколько крупных буровых компаний, включая Объединенные Арабские Эмираты и Ирак, уже были вынуждены сократить добычу из-за нехватки хранилищ, тогда как Саудовская Аравия спешит перенаправить грузы в Красное море, пишет Bloomberg.

Новости о потенциальном сокращении добычи помогли нивелировать часть этого роста цен.

FT цитирует одного человека, который сказал, что некоторые американские чиновники считают целесообразным совместное высвобождение объемом от 300 до 400 миллионов баррелей, или около 25-30% от 1,2 миллиарда баррелей в резерве.

Потребители во всем мире уже ощущают последствия перебоев на Ближнем Востоке, с длинными очередями, образующимися на заправках, и резким ростом цен на авиатопливо, что повышает стоимость авиабилетов. Многие азиатские нефтеперерабатывающие заводы, зависящие от ближневосточной нефти, были вынуждены снизить эксплуатационные ставки, поскольку они пытаются найти альтернативы поставкам из Персидского залива.

США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент