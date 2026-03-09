Форс-мажор через іранську атаку оголосила ще одна компанія на Близькому Сході - тепер нафтова BAPCO з Бахрейну
Київ • УНН
Нафтова компанія Бахрейну BAPCO зупинила експортні зобов'язання через пожежу на НПЗ після атаки. Поранено 32 особи, потреби місцевого ринку забезпечені.
Державна нафтова компанія Бахрейну BAPCO оголосила в понеділок про "форс-мажорні обставини" щодо своїх поставок після того, як іранська атака призвела до пожежі на її нафтопереробному заводі, пише УНН з посиланням на AP та CNN.
Деталі
Державне інформаційне агентство Бахрейну (Bahrain News Agency) опублікувало заяву про форс-мажор - юридичний маневр, що звільняє компанію від договірних зобов'язань у зв'язку з надзвичайними обставинами.
За повідомленням, BAPCO повідомила про "форс-мажорні обставини у своїй діяльності, яка постраждала від регіонального конфлікту на Близькому Сході і недавньої атаки на її нафтопереробний комплекс".
"Компанія уточнила, що всі потреби місцевого ринку повністю задоволені відповідно до розроблених планів, що забезпечують безперервність поставок та задоволення місцевого попиту без будь-яких збоїв", - повідомило агентство.
Згідно з веб-сайтом компанії, понад 85% нафтопродуктів та нафти BAPCO Refining експортуються по всьому світу.
Раніше влада Бахрейну повідомила, що щонайменше 32 особи отримали поранення, четверо з них - серйозні, внаслідок ударів іранських безпілотників по місту Сітра, розташованому приблизно за 6 кілометрів від промислової зони.
Відео, поширене в соціальних мережах і геолоковане CNN, показує велику пожежу і густий дим, що піднімаються з промислової зони, де розташована національна нафтова компанія Бахрейну BAPCO, в Ріффі в понеділок.
Нагадаємо
Раніше один із найбільших у світі експортерів СПГ QatarEnergy оголосив форс-мажор на тлі іранських атак.