06:12 • 7398 просмотра
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46 • 25892 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
8 марта, 14:42 • 50349 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
8 марта, 12:28 • 78008 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
8 марта, 11:12 • 46877 просмотра
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
8 марта, 08:41 • 42296 просмотра
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличияPhoto
8 марта, 08:15 • 32032 просмотра
"Ваши сила и роль - это не один день" - Зеленский поздравил украинок с 8 мартаPhoto
Эксклюзив
7 марта, 13:30 • 40513 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
7 марта, 12:32 • 81636 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
7 марта, 10:22 • 45143 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
Форс-мажор из-за иранской атаки объявила еще одна компания на Ближнем Востоке - теперь нефтяная BAPCO из Бахрейна

Киев • УНН

 • 1024 просмотра

Нефтяная компания Бахрейна BAPCO остановила экспортные обязательства из-за пожара на НПЗ после атаки. Ранены 32 человека, потребности местного рынка обеспечены.

Форс-мажор из-за иранской атаки объявила еще одна компания на Ближнем Востоке - теперь нефтяная BAPCO из Бахрейна

Государственная нефтяная компания Бахрейна BAPCO объявила в понедельник о "форс-мажорных обстоятельствах" в отношении своих поставок после того, как иранская атака привела к пожару на ее нефтеперерабатывающем заводе, пишет УНН со ссылкой на AP и CNN.

Детали

Государственное информационное агентство Бахрейна (Bahrain News Agency) опубликовало заявление о форс-мажоре – юридическом маневре, освобождающем компанию от договорных обязательств в связи с чрезвычайными обстоятельствами.

Согласно сообщению, BAPCO сообщила о "форс-мажорных обстоятельствах в своей деятельности, которая пострадала от регионального конфликта на Ближнем Востоке и недавней атаки на ее нефтеперерабатывающий комплекс".

"Компания уточнила, что все потребности местного рынка полностью удовлетворены в соответствии с разработанными планами, обеспечивающими непрерывность поставок и удовлетворение местного спроса без каких-либо сбоев", - сообщило агентство.

Согласно веб-сайту компании, более 85% нефтепродуктов и нефти BAPCO Refining экспортируются по всему миру.

Ранее власти Бахрейна сообщили, что по меньшей мере 32 человека получили ранения, четверо из них – серьезные, в результате ударов иранских беспилотников по городу Ситра, расположенному примерно в 6 километрах от промышленной зоны.

Видео, распространенное в социальных сетях и геолоцированное CNN, показывает крупный пожар и густой дым, поднимающиеся из промышленной зоны, где расположена национальная нефтяная компания Бахрейна BAPCO, в Риффи в понедельник.

Новые атаки и нефть по $100 - что известно о войне на Ближнем Востоке на утро09.03.26, 08:41 • 2460 просмотров

Напомним

Ранее один из крупнейших в мире экспортеров СПГ QatarEnergy объявил форс-мажор на фоне иранских атак.

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Энергетика
Социальная сеть
Столкновения
Ассошиэйтед Пресс
Бахрейн
Иран