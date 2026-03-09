Форс-мажор из-за иранской атаки объявила еще одна компания на Ближнем Востоке - теперь нефтяная BAPCO из Бахрейна

Государственная нефтяная компания Бахрейна BAPCO объявила в понедельник о "форс-мажорных обстоятельствах" в отношении своих поставок после того, как иранская атака привела к пожару на ее нефтеперерабатывающем заводе, пишет УНН со ссылкой на AP и CNN.

Детали

Государственное информационное агентство Бахрейна (Bahrain News Agency) опубликовало заявление о форс-мажоре – юридическом маневре, освобождающем компанию от договорных обязательств в связи с чрезвычайными обстоятельствами.

Согласно сообщению, BAPCO сообщила о "форс-мажорных обстоятельствах в своей деятельности, которая пострадала от регионального конфликта на Ближнем Востоке и недавней атаки на ее нефтеперерабатывающий комплекс".

"Компания уточнила, что все потребности местного рынка полностью удовлетворены в соответствии с разработанными планами, обеспечивающими непрерывность поставок и удовлетворение местного спроса без каких-либо сбоев", - сообщило агентство.

Согласно веб-сайту компании, более 85% нефтепродуктов и нефти BAPCO Refining экспортируются по всему миру.

Ранее власти Бахрейна сообщили, что по меньшей мере 32 человека получили ранения, четверо из них – серьезные, в результате ударов иранских беспилотников по городу Ситра, расположенному примерно в 6 километрах от промышленной зоны.

Видео, распространенное в социальных сетях и геолоцированное CNN, показывает крупный пожар и густой дым, поднимающиеся из промышленной зоны, где расположена национальная нефтяная компания Бахрейна BAPCO, в Риффи в понедельник.

Новые атаки и нефть по $100 - что известно о войне на Ближнем Востоке на утро

Напомним

Ранее один из крупнейших в мире экспортеров СПГ QatarEnergy объявил форс-мажор на фоне иранских атак.