McDonald's в Великобритании обновляет корпоративную культуру, чтобы предотвратить сексуальные домогательства
Киев • УНН
McDonald's в Великобритании внедряет новые тренинги для менеджеров и обновляет стандарты для предотвращения сексуальных домогательств на работе. Это произошло после сотен жалоб от сотрудников на травлю и насилие.
Американская компания McDonald's в Великобритании внедрит обновленные стандарты, включая тренинги для менеджеров, чтобы предотвратить сексуальные домогательства на работе. Ранее сотни сотрудников жаловались на травлю в компании. Об этом информирует УНН со ссылкой на британский общественный вещатель ВВС.
Детали
Отмечается, что McDonald’s в Великобритании внедряет новые тренинги для менеджеров по предотвращению сексуальных домогательств, чтобы защитить сотрудников от злоупотреблений. Программа обучения также ориентирована на молодых работников и включает советы по безопасному пользованию социальными сетями. Новые меры введут в ресторанах сети в Англии, Шотландии и Уэльсе.
В июле 2023 года BBC получила информацию от более чем 100 нынешних и бывших сотрудников сети ресторанов быстрого питания, которые утверждали, что подвергались сексуальному насилию, домогательствам, расизму и издевательствам
В ответ корпорация извинилась и создала специальный отдел для рассмотрения жалоб, а также начала сотрудничать с британской Комиссией по вопросам равенства и прав человека (EHRC). В 2023 году они разработали совместный план защиты персонала от домогательств и согласились на внешний аудит рассмотрения соответствующих заявлений.
McDonald's запустил сервис заказов в приложении: теперь обед можно оформить и оплатить прямо со смартфона28.10.25, 12:26 • 2312 просмотров
Несмотря на это, более 160 сотрудников повторно обратились в BBC, а EHRC получила 300 сообщений о случаях домогательств. В январе 2025 года сотрудники McDonald’s сообщили журналистам, что проблема сексуальных домогательств все еще остается актуальной.
В Киеве построят укрытие двойного назначения с McDonald’s и паркингом02.06.25, 02:11 • 12492 просмотра
Кроме того, юридическая фирма Leigh Day заявила, что получила поручение от сотен нынешних и бывших работников начать судебный процесс против McDonald’s, который касается более 450 ресторанов. В результате EHRC обновила совместный план действий с компанией, а председатель комиссии баронесса Кишвер Фалькнер подчеркнула необходимость "более решительных и конкретных мер по функционированию McDonald’s".
Напомним
Женщины-военнослужащие Австралийских вооруженных сил подали коллективный иск в Федеральный суд в Сиднее, обвиняя в гендерном и сексуальном насилии, домогательствах и систематической дискриминации. Иск охватывает период с ноября 2003 года по май 2025 года.
Женщины больше не должны молчать о сексуальных домогательствах - заместитель Генпрокурора22.10.25, 17:19 • 23733 просмотра