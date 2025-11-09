ukenru
McDonald's в Великобритании обновляет корпоративную культуру, чтобы предотвратить сексуальные домогательства

Киев • УНН

 • 500 просмотра

McDonald's в Великобритании внедряет новые тренинги для менеджеров и обновляет стандарты для предотвращения сексуальных домогательств на работе. Это произошло после сотен жалоб от сотрудников на травлю и насилие.

McDonald's в Великобритании обновляет корпоративную культуру, чтобы предотвратить сексуальные домогательства

Американская компания McDonald's в Великобритании внедрит обновленные стандарты, включая тренинги для менеджеров, чтобы предотвратить сексуальные домогательства на работе. Ранее сотни сотрудников жаловались на травлю в компании. Об этом информирует УНН со ссылкой на британский общественный вещатель ВВС.

Детали

Отмечается, что McDonald’s в Великобритании внедряет новые тренинги для менеджеров по предотвращению сексуальных домогательств, чтобы защитить сотрудников от злоупотреблений. Программа обучения также ориентирована на молодых работников и включает советы по безопасному пользованию социальными сетями. Новые меры введут в ресторанах сети в Англии, Шотландии и Уэльсе.

В июле 2023 года BBC получила информацию от более чем 100 нынешних и бывших сотрудников сети ресторанов быстрого питания, которые утверждали, что подвергались сексуальному насилию, домогательствам, расизму и издевательствам

- говорится в сообщении.

В ответ корпорация извинилась и создала специальный отдел для рассмотрения жалоб, а также начала сотрудничать с британской Комиссией по вопросам равенства и прав человека (EHRC). В 2023 году они разработали совместный план защиты персонала от домогательств и согласились на внешний аудит рассмотрения соответствующих заявлений.

Несмотря на это, более 160 сотрудников повторно обратились в BBC, а EHRC получила 300 сообщений о случаях домогательств. В январе 2025 года сотрудники McDonald’s сообщили журналистам, что проблема сексуальных домогательств все еще остается актуальной.

Кроме того, юридическая фирма Leigh Day заявила, что получила поручение от сотен нынешних и бывших работников начать судебный процесс против McDonald’s, который касается более 450 ресторанов. В результате EHRC обновила совместный план действий с компанией, а председатель комиссии баронесса Кишвер Фалькнер подчеркнула необходимость "более решительных и конкретных мер по функционированию McDonald’s".

Напомним

Женщины-военнослужащие Австралийских вооруженных сил подали коллективный иск в Федеральный суд в Сиднее, обвиняя в гендерном и сексуальном насилии, домогательствах и систематической дискриминации. Иск охватывает период с ноября 2003 года по май 2025 года.

Вита Зеленецкая

