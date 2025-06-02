В Киеве построят укрытие двойного назначения с McDonald’s и паркингом

В Дарницком районе Киева построят укрытие двойного назначения площадью почти 160 кв. м. Об этом сообщил глава районной государственной администрации (РГА) Александр Ковтунов, передает УНН.

Детали

Отмечается, что это будет не просто укрытие. Оно является частью большего объекта на 3123 м², где также будет подземный паркинг на 70 машин, ресторан McDonald’s с McDrive и 99 посадочными местами.

Площадь - почти 160 квадратных метров. Будет вмещать более 200 человек. Доступно для лиц с инвалидностью. Будет открываться автоматически во время воздушной тревоги - говорится в заметке чиновника.

Запуск строительства планируется уже этим летом. Площадь укрытия почти 160 квадратных метров.

По словам Александра Ковтунова, это первое в Киеве укрытие, построенное частным бизнесом во время полномасштабной войны.

Напомним

Украина и Финляндия подписали совместное заявление о создании Коалиции укрытий. Это позволит привлечь около 14 млрд евро на развитие и модернизацию существующих объектов.

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