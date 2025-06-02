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У Києві збудують укриття подвійного призначення з McDonald’s та паркінгом

Київ • УНН

 • 158 перегляди

У Дарницькому районі Києва з'явиться укриття на 200 осіб площею 160 м². Воно буде частиною комплексу з підземним паркінгом, McDonald’s та McDrive.

У Києві збудують укриття подвійного призначення з McDonald’s та паркінгом

У Дарницькому районі Києва побудують укриття подвійного призначення площею майже 160 кв. м. Про це повідомив очільник районної державної адміністрації (РДА) Олександр Ковтунов, передає УНН.

Деталі 

Зазначається, що це буде не просто укриття. Воно є частиною більшого об’єкта на 3123 м², де також буде підземний паркінг на 70 машин, ресторан McDonald’s з McDrive та 99 посадковими місцями.

Площа - майже 160 квадратних метрів. Вміщуватиме більше 200 осіб. Доступне для осіб з інвалідністю. Відкриватиметься автоматично під час повітряної тривоги

- йдеться у дописі чиновника.

Запуск будівництва планується вже цього літа. Площа укриття майже 160 квадратних метрів.

За словами Олександра Ковтунова, це перше в Києві укриття, збудоване приватним бізнесом під час повномасштабної війни. 

Нагадаємо

Україна та Фінляндія підписали спільну заяву про започаткування Коаліції укриттів. Це дозволить залучити близько 14 млрд євро на розбудову і модернізацію існуючих об'єктів.

В Україні будують 200 підземних шкіл для повернення дітей до офлайн-навчання: Федоров розповів деталі27.05.25, 12:52 • 2624 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

СуспільствоКиїв
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Україна
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