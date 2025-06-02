У Києві збудують укриття подвійного призначення з McDonald’s та паркінгом

У Дарницькому районі Києва побудують укриття подвійного призначення площею майже 160 кв. м. Про це повідомив очільник районної державної адміністрації (РДА) Олександр Ковтунов, передає УНН.

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Зазначається, що це буде не просто укриття. Воно є частиною більшого об’єкта на 3123 м², де також буде підземний паркінг на 70 машин, ресторан McDonald’s з McDrive та 99 посадковими місцями.

Площа - майже 160 квадратних метрів. Вміщуватиме більше 200 осіб. Доступне для осіб з інвалідністю. Відкриватиметься автоматично під час повітряної тривоги - йдеться у дописі чиновника.

Запуск будівництва планується вже цього літа. Площа укриття майже 160 квадратних метрів.

За словами Олександра Ковтунова, це перше в Києві укриття, збудоване приватним бізнесом під час повномасштабної війни.

Нагадаємо

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