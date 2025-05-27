В Україні будують 200 підземних шкіл для повернення дітей до офлайн-навчання: Федоров розповів деталі
Київ • УНН
В Україні розпочато будівництво близько 200 підземних шкіл, щоб дозволити дітям повернутися до офлайн-навчання. Також школи отримають укриття та шкільні автобуси.
В Україні розпочато масштабне будівництво приблизно 200 підземних шкіл, які дозволять повернути дітей до офлайн-навчання в умовах війни. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на форумі "Освіта нової України", передає УНН.
Деталі
Було багато прийнято рішень щодо того як збільшити кількість дітей, які навчаються офлайн. Була змодельована мережа підземних шкіл, які зараз будуються в нашій країні, це приблизно 200 шкіл
Окрім цього, за словами міністра, багато існуючих шкіл вже отримали укриття, а також передбачено доставку учнів спеціальними шкільними автобусами до безпечних навчальних закладів.
Ми виведемо максимальну кількість дітей
Нагадаємо
Раніше премʼєр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що Кабмін розподілить 830 млн гривень субвенції регіонам, аби продовжити роботу з облаштування укриттів та безпечних умов у закладах освіти. Кошти отримать 15 громад, в тому числі Херсонська, Запорізька та Хмельницька області.