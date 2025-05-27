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В Украине строят 200 подземных школ для возвращения детей к оффлайн-обучению: Федоров рассказал детали

Киев • УНН

 • 160 просмотра

В Украине начато строительство около 200 подземных школ, чтобы позволить детям вернуться к оффлайн-обучению. Также школы получат укрытия и школьные автобусы.

В Украине строят 200 подземных школ для возвращения детей к оффлайн-обучению: Федоров рассказал детали

В Украине начато масштабное строительство примерно 200 подземных школ, которые позволят вернуть детей к офлайн-обучению в условиях войны. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на форуме "Образование новой Украины", передает УНН.

Детали

Было много принято решений относительно того, как увеличить количество детей, обучающихся оффлайн. Была смоделирована сеть подземных школ, которые сейчас строятся в нашей стране, это примерно 200 школ

- отметил Федоров.

Кроме этого, по словам министра, многие существующие школы уже получили укрытия, а также предусмотрена доставка учеников специальными школьными автобусами в безопасные учебные заведения.

Мы выведем максимальное количество детей

 - подытожил министр.

Напомним

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Кабмин распределит 830 млн гривен субвенции регионам, чтобы продолжить работу по обустройству укрытий и безопасных условий в учебных заведениях. Средства получат 15 общин, в том числе Херсонская, Запорожская и Хмельницкая области. 

Алина Волянская

Алина Волянская

ОбществоВойнаОбразование
Хмельницкая область
Запорожская область
Михаил Федоров
Херсонская область
Украина
Денис Шмыгаль
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