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The Guardian

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Кабмін спрямує 830 млн гривень на облаштування укриттів у закладах освіти

Київ • УНН

 • 4506 перегляди

Кабмін спрямує 830 млн грн субвенції регіонам на облаштування укриттів у закладах освіти. Кошти отримають 15 громад, а також Херсонська, Запорізька та Хмельницька області.

Кабмін спрямує 830 млн гривень на облаштування укриттів у закладах освіти

Кабінет міністрів розподілить 830 млн гривень субвенції регіонам, аби продовжити роботу з облаштування укриттів та безпечних умов у закладах освіти. Кошти отримать 15 громад, в тому числі Херсонаська, Запорізька та Хмельницька області. Про це сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

За два роки ми виділили рекордні 14 млрд гривень на укриття в школах. Сьогодні розподіляємо 830 млн гривень субвенції регіонам, аби продовжити роботу з облаштування укриттів та безпечних умов у закладах освіти. Кошти отримають 15 громад, а також обласні бюджети Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей 

- сказав Шмигаль.

Доповнення

Представник уряду у парламенті Тарас Мельничук повідомив, що Кабмін здійснив розподіл 829 млн 245,663 тис. гривень з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (облаштування укриттів), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеях, ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою, у 2025 році.

Нагадаємо

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявляв, що в Україні будують підземні школи з усім необхідним для навчання під час війни. Це будуть повноцінні школи з укриттями, аудиторіями та зонами для харчування.

Павло Башинський

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