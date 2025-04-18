Кабмин направит 830 млн гривен на обустройство укрытий в учебных заведениях
Киев • УНН
Кабмин направит 830 млн грн субвенции регионам на обустройство укрытий в учебных заведениях. Средства получат 15 общин, а также Херсонская, Запорожская и Хмельницкая области.
Кабинет министров распределит 830 млн гривен субвенции регионам, чтобы продолжить работу по обустройству укрытий и безопасных условий в учебных заведениях. Средства получат 15 громад, в том числе Херсонская, Запорожская и Хмельницкая области. Об этом сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.
За два года мы выделили рекордные 14 млрд гривен на укрытия в школах. Сегодня распределяем 830 млн гривен субвенции регионам, чтобы продолжить работу по обустройству укрытий и безопасных условий в учебных заведениях. Средства получат 15 громад, а также областные бюджеты Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областей
Дополнение
Представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук сообщил, что Кабмин осуществил распределение 829 млн 245,663 тыс. гривен из государственного бюджета местным бюджетам на реализацию публичного инвестиционного проекта на обустройство безопасных условий в учреждениях, предоставляющих общее среднее образование (обустройство укрытий), в частности военных (военно-морских, военно-спортивных) лицеях, лицеях с усиленной военно-физической подготовкой, в 2025 году.
Напомним
Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявлял, что в Украине строят подземные школы со всем необходимым для обучения во время войны. Это будут полноценные школы с укрытиями, аудиториями и зонами для питания.