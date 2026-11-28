Олександр лукашенко заявив, що, якщо керуватися логікою володимира путіна щодо повернення так званих "споконвічно російських земель", то всю територію росії можна було б віддати Монголії. Про це він сказав в інтерв'ю французькому виданню Le Point, пише УНН.

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Розмірковуючи про історичну належність територій, білоруський диктатор нагадав, що державність східнослов'янських народів бере початок із Київської Русі, а російські землі свого часу перебували під владою монголо-татар.

І сьогодні говорити про те, що ось ці землі російські споконвіку були... Колись вони були російськими. Так і російські землі, якщо глибше подивитися, були колись монголо-татарськими. Пам'ятаєте? Так тоді треба всю росію віддати кому, Монголії – заявив лукашенко.

Водночас лукашенко спробував виправдати путіна

Попри очевидну суперечність у територіальних аргументах кремля, лукашенко запевнив, що путін нібито не заперечує існування українського народу та української держави, а його висловлювання просто "неправильно інтерпретують".

Він також заявив, що поділяє позицію очільника кремля щодо спільного майбутнього народів регіону.

Водночас такі твердження суперечать попереднім заявам самого путіна. Зокрема, влітку 2025 року російський диктатор назвав українців і росіян одним народом, заявивши, що "в цьому сенсі вся Україна – наша".

Крім того, путін неодноразово виправдовував захоплення українських територій історичними претензіями, називаючи окуповані регіони "споконвічно російськими землями".

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