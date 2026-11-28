Американська телемедична компанія Journi Health випустила шоколад Melt, який містить діючу речовину препарату для схуднення та має пригнічувати апетит. Про це повідомляє Daily Mail, пише УНН.

Деталі

До складу шоколаду входить орфоргліпрон – агоніст рецепторів GLP-1, який також використовують у препараті Foundayo фармацевтичної компанії Eli Lilly.

Новий продукт відпускають за рецептом. Упаковка з 24 шматочків шоколаду коштує 315 доларів, тобто близько 13 доларів за один шматочок.

Чи справді шоколад допомагає схуднути

Під час клінічних досліджень орфоргліпрону учасники з надмірною вагою та ожирінням, які отримували найвищу дозу препарату, за 72 тижні втратили близько 12% маси тіла.

Для порівняння, учасники дослідження ін'єкційного препарату Zepbound за аналогічний період втратили до 21% маси тіла.

Однак сам шоколад Melt не проходив клінічних випробувань та не отримав схвалення Управління з контролю за продуктами й ліками США (FDA). Тому його ефективність та безпечність залишаються непідтвердженими.

Крім того, препарати цієї групи можуть спричиняти побічні ефекти, зокрема нудоту, блювання, діарею та закрепи.

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