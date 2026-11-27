Бундестаг затвердив державний бюджет Німеччини на 2027 рік, який передбачає майже 12 млрд євро на допомогу Україні та рекордні видатки на оборону. Про це повідомляє пресслужба Бундестагу, пише УНН.

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Німецький парламент 27 листопада остаточно ухвалив бюджет на наступний рік. Загальний обсяг державних видатків становитиме 555,94 млрд євро.

На підтримку України Берлін передбачив 11,61 млрд євро. Ця сума залишилася незмінною порівняно з початковим урядовим проєктом бюджету.

Німеччина рекордно збільшує оборонні видатки

Загальні витрати на оборону у 2027 році сягнуть майже 140 млрд євро – найвищого показника з часів завершення холодної війни.

Безпосередньо бюджет Міністерства оборони Німеччини становитиме 109,75 млрд євро. Додаткове фінансування забезпечать коштом спеціального фонду Бундесверу.

Для порівняння, у 2026 році регулярний оборонний бюджет країни становив 82,7 млрд євро, ще 25,5 млрд євро передбачили зі спеціального фонду.

Збільшення оборонних видатків стало можливим завдяки змінам до Конституції Німеччини, які дозволили вивести відповідні витрати з-під обмежень так званого боргового гальма.

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