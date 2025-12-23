$42.150.10
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Новая теория предполагает единого подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черного Георгина"

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Новое расследование Daily Mail утверждает, что серийный убийца Зодиак и убийца Черного Георгина – одно и то же лицо, Марвин Марголис. ФБР и полиция Калифорнии изучают эти сенсационные доказательства, полученные с помощью ИИ и криптографии.

Новая теория предполагает единого подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черного Георгина"

В эксклюзивном материале Daily Mail сообщает, что новое расследование пришло к выводу, что серийный убийца Зодиак и убийца по делу "Черного Георгина" может быть "один и тот же человек", пишет УНН.

Детали

ФБР и полиция Калифорнии в США, как сообщается, "изучают эту сенсационную теорию, а независимые следователи обнаружили множество неопровержимых доказательств, которые сейчас проходят судебно-криминалистическую экспертизу".

"Если доказательства пройдут проверку, это будет означать, что две крупнейшие загадки убийств в мире наконец-то будут раскрыты", - говорится в публикации.

В период с 1968 по 1969 год серийный убийца Зодиак терроризировал северную Калифорнию, убив по меньшей мере пять человек и утверждая, что убил еще десятки. Убийца-"призрак" дразнил СМИ и полицию письмами и шифрами, бросая вызов общественности разгадать его личность.

Двадцать лет до того, в 1947 году, другое убийство шокировало штат.

Голливудская актриса-начинающая Элизабет Шорт, ставшая известной как "Черный Георгин", была найдена мертвой возле "аллеи влюбленных" в Лос-Анджелесе. Ее тело было изуродовано - расчленено пополам по пояс, а на щеках вырезана отвратительная улыбка.

"Теперь, после более чем полувека загадок, бесчисленных расследований правоохранительных органов и любителей, неудачных попыток использовать ДНК-тестирование и поражения самых талантливых в мире специалистов по расшифровке кодов, консультант-расследователь Алекс Бабер считает, что наконец-то раскрыл оба дела", - пишет издание.

"Убийца Зодиака намекнул, что шифр Z13, который он отправил в апреле 1970 года, содержал его настоящее имя. Бабер, соучредитель Cold Case Consultants of America, утверждает, что наконец-то расшифровал его с помощью искусственного интеллекта, недавно опубликованных записей переписи населения и классической криптографии. Его разгадка раскрыла имя человека, который также был главным подозреваемым в убийстве Шорт", - говорится в публикации.

Как отмечается, он также расшифровал шифр Z32 Зодиака, найдя разгадку, которая связана с убийством "Черного Георгина".

"И благодаря своему многолетнему расследованию, включая исчерпывающий обзор файлов правоохранительных органов, судебных документов и публичных записей, Бабер обнаружил множество косвенных доказательств, которые, по его мнению, доказывают, что один и тот же человек совершил оба варварских преступления", - сказано в публикации.

"Мужчина, который имел медицинский опыт, чтобы калечить тело Шорт с жуткой точностью, и был в отношениях с ней за месяцы до ее смерти. Мужчина, связанный с военным расшифровыванием, который вернулся со Второй мировой войны с штыком, подобным оружию, использованному в одной из атак Зодиака. Мужчина, который оставил признание на смертном одре, что может связать эти два дела. Здесь, впервые, Daily Mail может раскрыть личность этого мужчины. Его зовут… Марвин Марголис", - пишет издание.

Издание Daily Mail несколько месяцев изучало расследование Бейбера, просматривая сотни документов и записей, которыми поделилась его команда.

"Это неоспоримо. Просто математически невозможно, чтобы это был не он", - сказал Бабер Daily Mail.

Хотя независимые следователи и детективы-любители утверждают, что раскрывали дела в прошлом, Бабер говорит, что его расследование отличается тем, что оно привлекло внимание активных правоохранительных органов.

Бабер сказал, что он дважды встречался с представителями полицейских департаментов Калифорнии, ответственных за дело "Зодиака", и что сейчас они пересматривают его выводы.

После первой встречи с представителями полицейского департамента Сан-Франциско, газета Daily Mail подтвердила, что его пригласили представить свои доказательства межведомственной группе, имеющей юрисдикцию в отношении преступлений "Зодиака", состоящей из представителей полиции Сан-Франциско, офиса шерифа округа Напа, офиса шерифа округа Солано и ФБР (полиция Вальехо была единственным агентством, которое не присутствовало).

Издание Daily Mail узнало, что члены команды Бабера также встречались с начальником полиции Лос-Анджелеса Джимом Макдоннеллом еще в октябре, который затем поручил своему отделу расследований ограблений и убийств расследовать выводы, связанные с "Черным Георгином".

Выводы Бабера, как указано, также подтвердили несколько экспертов.

Юлия Шрамко

Новости Мира
Калифорния
Соединённые Штаты
Лос-Анджелес