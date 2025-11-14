В Британии приговорили к пожизненному заключению серийного маньяка из Китая
Киев • УНН
Суд в Лондоне приговорил 33-летнего гражданина Китая Чао Сюй к пожизненному заключению за изнасилование, сексуальные нападения и вуайеризм в отношении шести женщин. Полиция назвала его одним из самых активных сексуальных преступников, который отбудет не менее 14 лет.
Подробности
Чао Сюй является одним из самых опасных и "результативных" сексуальных преступников, с которыми мы когда-либо сталкивались. Его преступления были продуманными, продолжительными и разрушительными, длились годами и оставляли после себя невероятный ущерб
Сюй использовал свое положение в университетских и профессиональных сетях, чтобы завоевать доверие женщин, а затем накачивал их наркотиками и насиловал.
Его преступления стали известны после того, как одна из жертв, на которую он напал на юго-востоке Лондона, смогла предоставить полиции ключевые доказательства. Данные с камер видеонаблюдения и другие свидетельства подтвердили его преступления.
Сюй признал себя виновным по многочисленным пунктам обвинения, в том числе в изнасиловании, сексуальном насилии и вуайеризме. Он будет отбывать наказание не менее 14 лет, а затем сможет подать запрос на досрочное освобождение.
Полиция продолжает просматривать цифровые доказательства, включая шесть миллионов сообщений WeChat, что может помочь выявить других жертв.
