В Британии приговорили к пожизненному заключению серийного маньяка из Китая

Киев • УНН

 • 1072 просмотра

Суд в Лондоне приговорил 33-летнего гражданина Китая Чао Сюй к пожизненному заключению за изнасилование, сексуальные нападения и вуайеризм в отношении шести женщин. Полиция назвала его одним из самых активных сексуальных преступников, который отбудет не менее 14 лет.

В Британии приговорили к пожизненному заключению серийного маньяка из Китая

Лондонский суд приговорил 33-летнего гражданина Китая Чао Сюя к пожизненному заключению после того, как он признал себя виновным в серии изнасилований, сексуальных нападений и вуайеризма в отношении шести женщин. Лондонская полиция назвала его одним из самых активных сексуальных преступников, с которыми им приходилось сталкиваться. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Чао Сюй является одним из самых опасных и "результативных" сексуальных преступников, с которыми мы когда-либо сталкивались. Его преступления были продуманными, продолжительными и разрушительными, длились годами и оставляли после себя невероятный ущерб 

– заявил детектив-суперинтендант Льюис Сандерсон.

Сюй использовал свое положение в университетских и профессиональных сетях, чтобы завоевать доверие женщин, а затем накачивал их наркотиками и насиловал. 

В сети распространяется сообщение об "оболонском маньяке": столичная полиция проверяет информацию03.11.25, 21:59 • 5577 просмотров

Его преступления стали известны после того, как одна из жертв, на которую он напал на юго-востоке Лондона, смогла предоставить полиции ключевые доказательства. Данные с камер видеонаблюдения и другие свидетельства подтвердили его преступления.

Сюй признал себя виновным по многочисленным пунктам обвинения, в том числе в изнасиловании, сексуальном насилии и вуайеризме. Он будет отбывать наказание не менее 14 лет, а затем сможет подать запрос на досрочное освобождение. 

Полиция продолжает просматривать цифровые доказательства, включая шесть миллионов сообщений WeChat, что может помочь выявить других жертв.

Женщины-протестующие в Тбилиси рассказали о домогательствах со стороны полиции08.02.25, 16:26 • 32202 просмотра

Степан Гафтко

Криминал и ЧПНовости Мира
Пожизненное лишение свободы
Reuters
Великобритания
Китай
Лондон