В Британии приговорили к пожизненному заключению серийного маньяка из Китая

Суд в Лондоне приговорил 33-летнего гражданина Китая Чао Сюй к пожизненному заключению за изнасилование, сексуальные нападения и вуайеризм в отношении шести женщин. Полиция назвала его одним из самых активных сексуальных преступников, который отбудет не менее 14 лет.