В сети распространяется сообщение об "оболонском маньяке": столичная полиция проверяет информацию

$42.080.01
48.980.00
ukenru
17:51 • 8884 просмотра
Завтра в ряде регионов Украины будут отключать свет: когда и сколько очередей
Эксклюзив
16:38 • 22844 просмотра
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
15:27 • 19617 просмотра
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, избрали меру пресечения
Эксклюзив
14:53 • 21654 просмотра
Пахнет советским прошлым: экономист рассказал, почему не стоит сокращать количество аптек в Украине
14:21 • 20497 просмотра
Что будет с помощью Украины от ЕС в последующих годах и есть ли связь с МВФ - ответ Еврокомиссии
Эксклюзив
14:12 • 30265 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
3 ноября, 13:44 • 16425 просмотра
Почему графики отключений света могут меняться в течение дня: в Минэнерго дали разъяснения
Эксклюзив
3 ноября, 13:00 • 15011 просмотра
Уровень вакцинации детей в Украине остается ниже рекомендованного
3 ноября, 08:56 • 28897 просмотра
Зеленский подписал закон о бронировании работников ОПК с проблемами с воинским учетом: какие новые правила
3 ноября, 08:49 • 33488 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии рф в Луганской области
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
Где посмотреть график отключения света в 2025: полезные советы3 ноября, 10:27 • 43629 просмотра
Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихомPhoto3 ноября, 10:50 • 19166 просмотра
Горячие линии банков: как позвонить в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк или МоноБанк3 ноября, 12:30 • 27595 просмотра
В Беларуси заявили о готовности миротворцев к переброске в Украину14:58 • 6630 просмотра
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили15:33 • 12454 просмотра
публикации
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
Эксклюзив
16:38 • 22849 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
Эксклюзив
14:12 • 30268 просмотра
Горячие линии банков: как позвонить в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк или МоноБанк3 ноября, 12:30 • 27616 просмотра
Где посмотреть график отключения света в 2025: полезные советы3 ноября, 10:27 • 43652 просмотра
Бильчук и "Ростех": как руководитель Госавиаслужбы открыл путь компании с российскими связями к ремонтной документации украинских вертолетов3 ноября, 08:40 • 50928 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Блогеры
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Покровск
Государственная граница Украины
Израиль
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили15:33 • 12468 просмотра
Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихомPhoto3 ноября, 10:50 • 19183 просмотра
Бритни Спирс исчезла из Instagram после серии постов о бывшем муже3 ноября, 10:05 • 30082 просмотра
Деми Мур, Пэрис Хилтон и Кристен Уиг поразили «голыми» образами на гала-вечере LACMA Art+FilmPhoto2 ноября, 15:41 • 31100 просмотра
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo1 ноября, 13:37 • 52234 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
ТикТок
R-360 Нептун

В сети распространяется сообщение об "оболонском маньяке": столичная полиция проверяет информацию

Киев • УНН

 • 162 просмотра

В социальных сетях сейчас распространяется сообщение о "маньяке", который якобы в темное время суток нападает на жительниц столицы и бьет их молотком по голове. Полицейские связались с автором публикации и ожидают дополнительных деталей.

В сети распространяется сообщение об "оболонском маньяке": столичная полиция проверяет информацию

В социальных сетях распространяется сообщение о нападениях на женщин в Оболонском районе столицы, полиция Киева проверяет информацию, передает УНН со ссылкой на столичных правоохранителей.

Детали

В социальных сетях сейчас распространяется сообщение о "маньяке", который якобы в темное время суток нападает на жительниц столицы и бьет их молотком по голове.

Согласно обнародованному сообщению, по состоянию на сейчас уже известно об 11 пострадавших, однако в полицию не поступало никаких заявлений или сообщений по данному поводу. По указанному факту проводится проверка. Полицейские связались с автором публикации и ожидают дополнительных деталей

- говорится в сообщении.

Столичные правоохранители призвали граждан доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию.

В случае, если вы владеете сведениями относительно указанных событий - обратитесь на спецлинию 102 - резюмировали в полиции.

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Социальная сеть
Национальная полиция Украины
Киев