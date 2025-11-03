В сети распространяется сообщение об "оболонском маньяке": столичная полиция проверяет информацию
Киев • УНН
В социальных сетях сейчас распространяется сообщение о "маньяке", который якобы в темное время суток нападает на жительниц столицы и бьет их молотком по голове. Полицейские связались с автором публикации и ожидают дополнительных деталей.
В социальных сетях распространяется сообщение о нападениях на женщин в Оболонском районе столицы, полиция Киева проверяет информацию, передает УНН со ссылкой на столичных правоохранителей.
Детали
В социальных сетях сейчас распространяется сообщение о "маньяке", который якобы в темное время суток нападает на жительниц столицы и бьет их молотком по голове.
Согласно обнародованному сообщению, по состоянию на сейчас уже известно об 11 пострадавших, однако в полицию не поступало никаких заявлений или сообщений по данному поводу. По указанному факту проводится проверка. Полицейские связались с автором публикации и ожидают дополнительных деталей
Столичные правоохранители призвали граждан доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию.
В случае, если вы владеете сведениями относительно указанных событий - обратитесь на спецлинию 102 - резюмировали в полиции.