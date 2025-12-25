В Белом доме показали рождественское фото Дональда и Мелании Трамп
Киев • УНН
Белый дом опубликовал фото-открытку с президентом США Дональдом Трампом и первой леди Меланией Трамп. Пара улыбается и держится за руки, желая всем счастливого Рождества.
Детали
На фото - президент США Дональд Трамп в классическом костюме с традиционно красным галстуком, а его жена Мелания в белоснежных пиджаке и юбке. Пара улыбается и держится за руки.
"Счастливого Рождества!" – говорится в сообщении.
Напомним
Первая леди США Мелания Трамп осмотрела официальную рождественскую елку Белого дома, о чем сообщила помощница президента Марго Мартин. Елка высотой 25 футов прибыла с фермы деревьев Корсона.