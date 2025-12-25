В Белом доме показали рождественское фото Дональда и Мелании Трамп

$42.150.05
49.680.05
ukenru
16:14 • 2866 просмотра
Рождественские договоренности и поздравления для Трампа: Зеленский обсудил хорошие идеи для мира с Виткоффом и Кушнером
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 22166 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 09:42 • 23974 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
25 декабря, 09:37 • 27091 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
Эксклюзив
25 декабря, 09:14 • 20825 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
25 декабря, 08:33 • 18399 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
25 декабря, 07:30 • 14407 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 53402 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 70193 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 32993 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
3.9м/с
73%
761мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Тейлор Свифт передала благотворительным организациям миллионы рождественских пожертвований25 декабря, 07:24 • 20809 просмотра
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"25 декабря, 08:09 • 19584 просмотра
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"Video25 декабря, 09:48 • 12489 просмотра
Украинская беженка покинула британский колледж, который призывал ее "выучить русский язык"25 декабря, 10:37 • 24843 просмотра
Семья Кардашьян изменила формат рождественской вечеринки на семейное празднование: фотоPhoto14:14 • 5236 просмотра
публикации
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 22182 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 53411 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 39121 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg24 декабря, 14:30 • 70202 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 57070 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Карл III
Николай Леонтович
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Германия
Европа
Реклама
УНН Lite
В Белом доме показали рождественское фото Дональда и Мелании ТрампVideo16:41 • 1000 просмотра
Министр культуры Татьяна Бережная стала мамойVideo15:24 • 3958 просмотра
Семья Кардашьян изменила формат рождественской вечеринки на семейное празднование: фотоPhoto14:14 • 5526 просмотра
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"Video25 декабря, 09:48 • 12694 просмотра
Новое предложение Paramount по Warner Bros. крупный инвестор оценил как "недостаточное"25 декабря, 08:09 • 19794 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Mercedes-Benz Zetros
YouTube

В Белом доме показали рождественское фото Дональда и Мелании Трамп

Киев • УНН

 • 990 просмотра

Белый дом опубликовал фото-открытку с президентом США Дональдом Трампом и первой леди Меланией Трамп. Пара улыбается и держится за руки, желая всем счастливого Рождества.

В Белом доме показали рождественское фото Дональда и Мелании Трамп

Белый дом опубликовал фото-открытку с президентом США Дональдом Трампом и первой леди Меланией Трамп, передает УНН.

Детали

На фото - президент США Дональд Трамп в классическом костюме с традиционно красным галстуком, а его жена Мелания в белоснежных пиджаке и юбке. Пара улыбается и держится за руки.

"Счастливого Рождества!" – говорится в сообщении.

20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании Трамп17.12.25, 21:12 • 57264 просмотра

Напомним

Первая леди США Мелания Трамп осмотрела официальную рождественскую елку Белого дома, о чем сообщила помощница президента Марго Мартин. Елка высотой 25 футов прибыла с фермы деревьев Корсона.

Алла Киосак

Новости МираУНН Lite
Новый год
Мелания Трамп
Война в Украине
Белый дом
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина