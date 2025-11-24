У Білий дім прибула різдвяна ялинка. Її зустріла Меланія Трамп
Київ • УНН
Перша леді США Меланія Трамп оглянула офіційну різдвяну ялинку Білого дому, про що повідомила помічниця президента Марго Мартін. Ялинка висотою 25 футів прибула з ферми дерев Корсона.
Деталі
Перша леді вітає та оглядає офіційну різдвяну ялинку Білого дому
Також Мартін опублікувала фото 25-футової ялинки з ферми дерев Корсона.
Нагадаємо
