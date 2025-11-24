$42.270.11
Свириденко узгодить кандидатури міністрів енергетики та юстиції з депутатами фракції "Слуга народу" - Зеленський
16:04 • 14350 перегляди
В Україні 25 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
14:30 • 15464 перегляди
Мирний план після переговорів скоротився з 28 до 19 пунктів - FT
Ексклюзив
14:00 • 18147 перегляди
Офіс Генпрокурора вимагає від МОЗ позбавити ліцензії скандальну одеську клініку Odrex
Ексклюзив
13:47 • 27586 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
13:20 • 26212 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
13:04 • 16501 перегляди
"Панував абсолютний хаос": WP дізналося про рівень залученості Трампа на тлі переговорів щодо мирного плану
24 листопада, 12:38 • 13917 перегляди
На переговорах ЄС погодилися щодо потреби доопрацювання мирного плану на тлі "неприйнятності" деяких пропозицій - Туск
24 листопада, 12:29 • 11832 перегляди
"Мир в Україні не настане за одну ніч" – німецький канцлер закликав Європу зберегти єдність у підході до мирного плану
24 листопада, 11:50 • 10097 перегляди
Завтра відбудеться зустріч Коаліції охочих - ЗМІ
Печиво “Горішок” як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептівPhoto17:21 • 6174 перегляди
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
Ексклюзив
24 листопада, 07:12 • 43424 перегляди
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
Ексклюзив
23 листопада, 09:30 • 68904 перегляди
У Білий дім прибула різдвяна ялинка. Її зустріла Меланія Трамп

Київ • УНН

 • 1078 перегляди

Перша леді США Меланія Трамп оглянула офіційну різдвяну ялинку Білого дому, про що повідомила помічниця президента Марго Мартін. Ялинка висотою 25 футів прибула з ферми дерев Корсона.

У Білий дім прибула різдвяна ялинка. Її зустріла Меланія Трамп

Перша леді США Меланія Трамп оглянула офіційну різдвяну ялинку Білого дому. Про це повідомила спеціальна помічниця президента США Дональда Трампа Марго Мартін в соцмережі Х, передає УНН.

Деталі

Перша леді вітає та оглядає офіційну різдвяну ялинку Білого дому

- написала Мартін.

Також Мартін опублікувала фото 25-футової ялинки з ферми дерев Корсона.

Нагадаємо

У Києві з 4 грудня стартує офіційний продаж новорічних ялинок. Місто відкриє 141 легальну локацію для реалізації сертифікованих дерев, а підприємців закликають долучатися до організації святкових ярмарків.

