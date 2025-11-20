$42.090.00
У Києві з 4 грудня можна буде придбати новорічну ялинку: всі локації

Київ • УНН

 • 15228 перегляди

З 4 грудня у Києві розпочинається офіційний продаж новорічних ялинок на 141 легальній локації. Ярмарки працюватимуть до 31 грудня у всіх районах столиці.

У Києві з 4 грудня можна буде придбати новорічну ялинку: всі локації

У столиці з 4 грудня стартує офіційний продаж новорічних ялинок. Місто відкриє 141 легальну локацію для реалізації сертифікованих дерев, а підприємців закликають долучатися до організації святкових ярмарків. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА, передає УНН.

Локації у всіх районах столиці

У Києві 1-3 грудня триватиме монтаж ялинкових майданчиків, а з 4 грудня до 31 грудня ярмарки працюватимуть у повному режимі. 

Для продажу ялинок у столиці визначено 141 офіційну точку. Локації відкриють у кожному районі, зокрема, в Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Печерському, Подільському, Святошинському, Солом’янському та Шевченківському. Точки розмістять біля ринків, торговельних центрів, станцій метро, на перехрестях та у житлових кварталах.

Голосіївський район:

  • перетин вулиць Володимиро-Либідської та Антоновича;
    • перетин вулиць Володимиро-Либідської та Антоновича;
      • вул. Степана Рудницького, 6А;
        • вул. Васильківська, 8
          • пров. Руслана Лужевського, 1 (локація 1);
            • пров. Руслана Лужевського, 1 (локація 2);
              • вул. Лятошинського, 14 (біля ринкового комплексу Теремки-2);
                • просп. Академіка Глушкова, 16-16/7;
                  • просп. Академіка Глушкова, 31А;
                    • вул. Метрологічна, 19;
                      • вул. Академіка Заболотного, 48А (навпроти торговельного майданчика "Феофаніївський");
                        • вул. Феодосіївська, Дніпровське шосе;
                          • вул. Кільцева дорога, 1 (заїзд до ТЦ "Республіка").

                            Дарницький район:

                            • вул. Архітектора Вербицького, 16;
                              • вул. Братства тарасівців, 9;
                                • вул. Єлизавети Чавдар, 1;
                                  • вул. Єлизавети Чавдар, 13;
                                    • вул. Здолбунівська, 2;
                                      • вул. Михайла Драгоманова, 14;
                                        • вул. Олени Пчілки, 2;
                                          • перетин вулиць Тростянецької та Архітектора Вербицького (біля вул. Тростянецької);
                                            • вул. Срібнокільська, 13;
                                              • вул. Ялтинська, 5А;
                                                • вул. Ялтинська, 5Б;
                                                  • перетин вулиць Ревуцького та Вишняківської;
                                                    • вул. Олександра Мишуги, 2;
                                                      • перетин вул. Анни Ахматової та просп. Петра Григоренка;
                                                        • перетин вулиць Урлівської та Анни Ахматової;
                                                          • просп. Петра Григоренка, 26;
                                                            • просп. Петра Григоренка, 41-43;
                                                              • вул. Срібнокільська, 5Б (з’їзд з просп. Петра Григоренка на просп. Миколи Бажана - станція метро "Позняки");
                                                                • Дніпровська набережна,17А (біля ТЦ «Новус»);
                                                                  • вул. Олександра Мішуги, 4;
                                                                    • вул. Зарічна, 1;
                                                                      • мкр.Бортничі (перетин вулиць Світлої та Автопаркової);
                                                                        • вул. Здолбунівська, 17.

                                                                          Деснянський район:

                                                                          • вул. Рональда Рейгана, 4;
                                                                            • вул. Рональда Рейгана, 8;
                                                                              • просп. Червоної Калини, 15;
                                                                                • просп. Червоної Калини, 26;
                                                                                  • просп. Червоної Калини, 44;
                                                                                    • просп. Червоної Калини, 60/10;
                                                                                      • просп. Червоної Калини, 95-97;
                                                                                        • вул. Героїв Енергетиків, 2;
                                                                                          • вул. Героїв Енергетиків, 4;
                                                                                            • вул. Героїв Енергетиків, 5;
                                                                                              • вул. Героїв Енергетиків, 6;
                                                                                                • вул. Мілютенка, 34 (розподільча смуга);
                                                                                                  • станція метро "Лісова" (вул. Гетьмана Павла Полуботка, 88/3);
                                                                                                    • станція метро "Чернігівська".

                                                                                                      Дніпровський район:

                                                                                                      • бульв. Ігоря Шамо, 2/7;
                                                                                                        • вул. Андрія Малишка, 4А;
                                                                                                          • вул. Івана Миколайчука, 9;
                                                                                                            • вул. Миропільська, 25;
                                                                                                              • вул. Райдужна, 4;
                                                                                                                • вул. Юрія Шумського, 1;
                                                                                                                  • просп. Павла Тичини, 7;
                                                                                                                    • просп. Соборності, 2/1;
                                                                                                                      • перетин вул. Ентузіастів, 37 та бульв. Ігоря Шамо;
                                                                                                                        • перетин вулиць Сулеймана Стальського та Остафія Дашкевича;
                                                                                                                          • вул. Регенераторна, 4;
                                                                                                                            • вул. Андрія Малишка (навпроти ТЦ "Дитячий світ");
                                                                                                                              • перетин вулиць Івана Микитенка та Остафія Дашкевича.

                                                                                                                                Оболонський район:

                                                                                                                                • вул. Дніпроводська, 1;
                                                                                                                                  • площа Петропавлівська, 2;
                                                                                                                                    • просп. Володимира Івасюка, 27Б;
                                                                                                                                      • просп. Володимира Івасюка, 46;
                                                                                                                                        • вул. Ярослава Івашкевича, 6/8А;
                                                                                                                                          • просп. Оболонський, 1Б;
                                                                                                                                            • просп. Оболонський, 52А;
                                                                                                                                              • просп. Оболонський, 45/28;
                                                                                                                                                • вул. Полярна, 8Б;
                                                                                                                                                  • вул. Героїв Дніпра, 29В;
                                                                                                                                                    • вул. Героїв Дніпра, 30;
                                                                                                                                                      • вул. Героїв Дніпра, 32;
                                                                                                                                                        • вул. Героїв Дніпра, 41;
                                                                                                                                                          • вул. Йорданська, 17;
                                                                                                                                                            • вул. Героїв полку "АЗОВ", 3;
                                                                                                                                                              • вул. Героїв полку "АЗОВ", 12;
                                                                                                                                                                • вул. Героїв полку "АЗОВ", 34;
                                                                                                                                                                  • вул. Олександра Архипенка, 6А;
                                                                                                                                                                    • площа Оболонська, 6;
                                                                                                                                                                      • просп. Литовський, 2;
                                                                                                                                                                        • просп. Маршала Рокоссовського, ¾;
                                                                                                                                                                          • просп. Степана Бандери, 15А (на території парковки гіпермаркету "АШАН Почайна").

                                                                                                                                                                            Печерський район:

                                                                                                                                                                            • бульв. Миколи Міхновського, 25;
                                                                                                                                                                              • бульв. Миколи Міхновського, 30/1;
                                                                                                                                                                                • вул. Велика Васильківська, 107;
                                                                                                                                                                                  • вул. Шота Руставелі, 16 (в межах території закладу "МІЛК БАР").

                                                                                                                                                                                    Подільський район:

                                                                                                                                                                                    • вул. Верхній Вал, 16 (локація № 1);
                                                                                                                                                                                      • вул. Верхній Вал, 16 (локація № 2);
                                                                                                                                                                                        • вул. Верхній Вал, 16 (локація № 3);
                                                                                                                                                                                          • перетин вулиць Верхній Вал та Житньоторзької (локація № 4);
                                                                                                                                                                                            • вул. Світлицького, 30/20 (локація 1);
                                                                                                                                                                                              • вул. Світлицького, 30/20 (біля магазину "Єва", локація 2);
                                                                                                                                                                                                • просп. Європейського Союзу, 58 (ТЦ «Орнамент»);
                                                                                                                                                                                                  • просп. Європейського Союзу, 80;
                                                                                                                                                                                                    • вул.Межигірська, 56/63А (біля тенісних кортів);
                                                                                                                                                                                                      • просп.Свободи, 28;
                                                                                                                                                                                                        • просп.Василя Порика, 13 (на місці демонтованих МАФів);
                                                                                                                                                                                                          • вул. Кирилівська, 125 (на місці демонтованих МАФів);
                                                                                                                                                                                                            • перетин вулиць Петропавлівської та Кирилівської, 111 (на місці демонтованих МАФів).

                                                                                                                                                                                                              Святошинський район:

                                                                                                                                                                                                              • бульв. Миколи Руденка, 13;
                                                                                                                                                                                                                • бульв. Миколи Руденка, 14;
                                                                                                                                                                                                                  • бульв. Миколи Руденка, 15;
                                                                                                                                                                                                                    • вул. Василя Кучера, 5;
                                                                                                                                                                                                                      • вул. Симиренка, 10;
                                                                                                                                                                                                                        • вул. Симиренка, 17;
                                                                                                                                                                                                                          • вул. Зодчих, 46;
                                                                                                                                                                                                                            • вул. Зодчих, 62;
                                                                                                                                                                                                                              • вул. Зодчих, 68/2;
                                                                                                                                                                                                                                • вул. Тулузи, 2/58;
                                                                                                                                                                                                                                  • вул. Якуба Коласа, 23;
                                                                                                                                                                                                                                    • вул. Ірпінська, 76-80;
                                                                                                                                                                                                                                      • вул. Підлісна, 1;
                                                                                                                                                                                                                                        • вул. Академіка Булаховського, 30;
                                                                                                                                                                                                                                          • вул. Академіка Єфремова, 8 (розподільча смуга);
                                                                                                                                                                                                                                            • вул. Леся Курбаса 16А (біля зупинки 3-го трамваю).

                                                                                                                                                                                                                                              Солом’янський район:

                                                                                                                                                                                                                                              • бульв. Чоколівський, 19-21;
                                                                                                                                                                                                                                                • бульв. Чоколівський, 20;
                                                                                                                                                                                                                                                  • бульв. Чоколівський, 1;
                                                                                                                                                                                                                                                    • просп. Повітряних Сил, 18/2;
                                                                                                                                                                                                                                                      • вул. Солом’янська, 33;
                                                                                                                                                                                                                                                        • вул. Академіка Шалімова, 37;
                                                                                                                                                                                                                                                          • просп. Відрадний, 15/45;
                                                                                                                                                                                                                                                            • вул. Борщагівська, 154А (біля ТЦ «Аркадія»);
                                                                                                                                                                                                                                                              • просп. Любомира Гузара, 48 (з боку під’їзду до мосту);
                                                                                                                                                                                                                                                                • просп. Берестейський, 47 (біля стоянки транспортних засобів);
                                                                                                                                                                                                                                                                  • просп. Валерія Лобановського, 4А (біля підземного переходу);
                                                                                                                                                                                                                                                                    • вул. Волинська, 53.

                                                                                                                                                                                                                                                                      Шевченківський район:

                                                                                                                                                                                                                                                                      • вул. Юрія Іллєнка, 1;
                                                                                                                                                                                                                                                                        • вул. Данила Щербаківського, 56;
                                                                                                                                                                                                                                                                          • перетин вулиць Ігоря Турчина та Мрії;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • вул. Парково-Сирецька, 10;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • вул. Ольжича, 14;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • вул. Олени Теліги, 31/1;
                                                                                                                                                                                                                                                                                  • вул. Щусєва, 5;
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • перетин вулиць Олени Теліги та Щусєва;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • вул. Дорогожицька, 13/14.

                                                                                                                                                                                                                                                                                        Нагадаємо

                                                                                                                                                                                                                                                                                        Київська міська державна адміністрація повідомила, що рішення про встановлення головної новорічної ялинки та формат святкувань буде ухвалено після консультацій із командуванням сил оборони столиці. Кошти з міського бюджету на ці заходи не передбачені.

                                                                                                                                                                                                                                                                                        Алла Кіосак

