В Киеве с 4 декабря можно будет приобрести новогоднюю елку: все локации
С 4 декабря в Киеве начинается официальная продажа новогодних елок на 141 легальной локации. Ярмарки будут работать до 31 декабря во всех районах столицы.
В столице с 4 декабря стартует официальная продажа новогодних елок. Город откроет 141 легальную локацию для реализации сертифицированных деревьев, а предпринимателей призывают присоединяться к организации праздничных ярмарок. Об этом сообщили в Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА, передает УНН.
Локации во всех районах столицы
В Киеве 1-3 декабря продлится монтаж елочных площадок, а с 4 декабря по 31 декабря ярмарки будут работать в полном режиме.
Для продажи елок в столице определена 141 официальная точка. Локации откроют в каждом районе, в частности, в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском, Оболонском, Печерском, Подольском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском. Точки разместят возле рынков, торговых центров, станций метро, на перекрестках и в жилых кварталах.
Голосеевский район:
- пересечение улиц Владимиро-Лыбедской и Антоновича;
- ул. Степана Рудницкого, 6А;
- ул. Васильковская, 8
- пер. Руслана Лужевского, 1 (локация 1);
- пер. Руслана Лужевского, 1 (локация 2);
- ул. Лятошинского, 14 (возле рыночного комплекса Теремки-2);
- просп. Академика Глушкова, 16-16/7;
- просп. Академика Глушкова, 31А;
- ул. Метрологическая, 19;
- ул. Академика Заболотного, 48А (напротив торговой площадки "Феофаниевский");
- ул. Феодосиевская, Днепровское шоссе;
- ул. Кольцевая дорога, 1 (заезд к ТЦ "Республика").
Дарницкий район:
- ул. Архитектора Вербицкого, 16;
- ул. Братства тарасовцев, 9;
- ул. Елизаветы Чавдар, 1;
- ул. Елизаветы Чавдар, 13;
- ул. Здолбуновская, 2;
- ул. Михаила Драгоманова, 14;
- ул. Елены Пчилки, 2;
- пересечение улиц Тростянецкой и Архитектора Вербицкого (возле ул. Тростянецкой);
- ул. Срибнокильская, 13;
- ул. Ялтинская, 5А;
- ул. Ялтинская, 5Б;
- пересечение улиц Ревуцкого и Вишняковской;
- ул. Александра Мишуги, 2;
- пересечение ул. Анны Ахматовой и просп. Петра Григоренко;
- пересечение улиц Урловской и Анны Ахматовой;
- просп. Петра Григоренко, 26;
- просп. Петра Григоренко, 41-43;
- ул. Срибнокильская, 5Б (съезд с просп. Петра Григоренко на просп. Николая Бажана - станция метро "Позняки");
- Днепровская набережная, 17А (возле ТЦ «Новус»);
- ул. Александра Мишуги, 4;
- ул. Заречная, 1;
- мкр. Бортничи (пересечение улиц Светлой и Автопарковой);
- ул. Здолбуновская, 17.
Деснянский район:
- ул. Рональда Рейгана, 4;
- ул. Рональда Рейгана, 8;
- просп. Красной Калины, 15;
- просп. Красной Калины, 26;
- просп. Красной Калины, 44;
- просп. Красной Калины, 60/10;
- просп. Красной Калины, 95-97;
- ул. Героев Энергетиков, 2;
- ул. Героев Энергетиков, 4;
- ул. Героев Энергетиков, 5;
- ул. Героев Энергетиков, 6;
- ул. Милютенко, 34 (разделительная полоса);
- станция метро "Лесная" (ул. Гетмана Павла Полуботка, 88/3);
- станция метро "Черниговская".
Днепровский район:
- бульв. Игоря Шамо, 2/7;
- ул. Андрея Малышко, 4А;
- ул. Ивана Миколайчука, 9;
- ул. Миропольская, 25;
- ул. Радужная, 4;
- ул. Юрия Шумского, 1;
- просп. Павла Тычины, 7;
- просп. Соборности, 2/1;
- пересечение ул. Энтузиастов, 37 и бульв. Игоря Шамо;
- пересечение улиц Сулеймана Стальского и Остафия Дашкевича;
- ул. Регенераторная, 4;
- ул. Андрея Малышко (напротив ТЦ "Детский мир");
- пересечение улиц Ивана Микитенко и Остафия Дашкевича.
Оболонский район:
- ул. Днепроводская, 1;
- площадь Петропавловская, 2;
- просп. Владимира Ивасюка, 27Б;
- просп. Владимира Ивасюка, 46;
- ул. Ярослава Ивашкевича, 6/8А;
- просп. Оболонский, 1Б;
- просп. Оболонский, 52А;
- просп. Оболонский, 45/28;
- ул. Полярная, 8Б;
- ул. Героев Днепра, 29В;
- ул. Героев Днепра, 30;
- ул. Героев Днепра, 32;
- ул. Героев Днепра, 41;
- ул. Иорданская, 17;
- ул. Героев полка "АЗОВ", 3;
- ул. Героев полка "АЗОВ", 12;
- ул. Героев полка "АЗОВ", 34;
- ул. Александра Архипенко, 6А;
- площадь Оболонская, 6;
- просп. Литовский, 2;
- просп. Маршала Рокоссовского, ¾;
- просп. Степана Бандеры, 15А (на территории парковки гипермаркета "АШАН Почайна").
Печерский район:
- бульв. Николая Михновского, 25;
- бульв. Николая Михновского, 30/1;
- ул. Большая Васильковская, 107;
- ул. Шота Руставели, 16 (в пределах территории заведения "МИЛК БАР").
Подольский район:
- ул. Верхний Вал, 16 (локация № 1);
- ул. Верхний Вал, 16 (локация № 2);
- ул. Верхний Вал, 16 (локация № 3);
- пересечение улиц Верхний Вал и Житнеторжской (локация № 4);
- ул. Светлицкого, 30/20 (локация 1);
- ул. Светлицкого, 30/20 (возле магазина "Ева", локация 2);
- просп. Европейского Союза, 58 (ТЦ «Орнамент»);
- просп. Европейского Союза, 80;
- ул. Межигорская, 56/63А (возле теннисных кортов);
- просп. Свободы, 28;
- просп. Василия Порика, 13 (на месте демонтированных МАФов);
- ул. Кирилловская, 125 (на месте демонтированных МАФов);
- пересечение улиц Петропавловской и Кирилловской, 111 (на месте демонтированных МАФов).
Святошинский район:
- бульв. Николая Руденко, 13;
- бульв. Николая Руденко, 14;
- бульв. Николая Руденко, 15;
- ул. Василия Кучера, 5;
- ул. Симиренко, 10;
- ул. Симиренко, 17;
- ул. Зодчих, 46;
- ул. Зодчих, 62;
- ул. Зодчих, 68/2;
- ул. Тулузы, 2/58;
- ул. Якуба Коласа, 23;
- ул. Ирпенская, 76-80;
- ул. Подлесная, 1;
- ул. Академика Булаховского, 30;
- ул. Академика Ефремова, 8 (разделительная полоса);
- ул. Леся Курбаса 16А (возле остановки 3-го трамвая).
Соломенский район:
- бульв. Чоколовский, 19-21;
- бульв. Чоколовский, 20;
- бульв. Чоколовский, 1;
- просп. Воздушных Сил, 18/2;
- ул. Соломенская, 33;
- ул. Академика Шалимова, 37;
- просп. Отрадный, 15/45;
- ул. Борщаговская, 154А (возле ТЦ «Аркадия»);
- просп. Любомира Гузара, 48 (со стороны подъезда к мосту);
- просп. Берестейский, 47 (возле стоянки транспортных средств);
- просп. Валерия Лобановского, 4А (возле подземного перехода);
- ул. Волынская, 53.
Шевченковский район:
- ул. Юрия Ильенко, 1;
- ул. Даниила Щербаковского, 56;
- пересечение улиц Игоря Турчина и Мечты;
- ул. Парково-Сырецкая, 10;
- ул. Ольжича, 14;
- ул. Елены Телиги, 31/1;
- ул. Щусева, 5;
- пересечение улиц Елены Телиги и Щусева;
- ул. Дорогожицкая, 13/14.
Напомним
Киевская городская государственная администрация сообщила, что решение об установке главной новогодней елки и формате празднований будет принято после консультаций с командованием сил обороны столицы. Средства из городского бюджета на эти мероприятия не предусмотрены.