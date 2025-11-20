В Киеве с 4 декабря можно будет приобрести новогоднюю елку: все локации

$42.150.06
48.520.22
ukenru
11:38 • 7238 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
10:22 • 10551 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
09:41 • 13668 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф
21 ноября, 05:29 • 20920 просмотра
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00 • 27813 просмотра
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07 • 40223 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12 • 22527 просмотра
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
20 ноября, 22:25 • 24884 просмотра
США ожидают от Украины проект мирного соглашения до 27 ноября
20 ноября, 21:45 • 25230 просмотра
Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу
20 ноября, 20:30 • 22461 просмотра
В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1.8м/с
94%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Посол США в ООН пригрозил России санкциями и поставками оружия Украине, если Кремль не остановит войну21 ноября, 02:58 • 21765 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 26623 просмотра
Число пострадавших от ночной атаки рф в Одессе и Запорожье возросло: показали последствияPhoto06:53 • 14663 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 23300 просмотра
План Трампа по прекращению войны в Украине стал неожиданностью для дипломатов Европы - CNN08:07 • 13450 просмотра
публикации
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo11:38 • 7246 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф09:41 • 13673 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 23484 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины21 ноября, 04:07 • 40226 просмотра
Сытный и питательный пирог "Киш": 5 лучших рецептов, которые получатся у каждогоPhoto20 ноября, 15:45 • 59072 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Петр Порошенко
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Днепропетровская область
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo09:58 • 6652 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 26763 просмотра
Меган Маркл появилась на обложке Harper's BazaarPhotoVideo20 ноября, 14:45 • 39448 просмотра
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 53316 просмотра
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto19 ноября, 07:49 • 75139 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
Тесла Модель Y

В Киеве с 4 декабря можно будет приобрести новогоднюю елку: все локации

Киев • УНН

 • 76125 просмотра

С 4 декабря в Киеве начинается официальная продажа новогодних елок на 141 легальной локации. Ярмарки будут работать до 31 декабря во всех районах столицы.

В Киеве с 4 декабря можно будет приобрести новогоднюю елку: все локации

В столице с 4 декабря стартует официальная продажа новогодних елок. Город откроет 141 легальную локацию для реализации сертифицированных деревьев, а предпринимателей призывают присоединяться к организации праздничных ярмарок. Об этом сообщили в Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА, передает УНН.

Локации во всех районах столицы

В Киеве 1-3 декабря продлится монтаж елочных площадок, а с 4 декабря по 31 декабря ярмарки будут работать в полном режиме.

Для продажи елок в столице определена 141 официальная точка. Локации откроют в каждом районе, в частности, в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском, Оболонском, Печерском, Подольском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском. Точки разместят возле рынков, торговых центров, станций метро, на перекрестках и в жилых кварталах.

Голосеевский район:

  • пересечение улиц Владимиро-Лыбедской и Антоновича;
    • пересечение улиц Владимиро-Лыбедской и Антоновича;
      • ул. Степана Рудницкого, 6А;
        • ул. Васильковская, 8
          • пер. Руслана Лужевского, 1 (локация 1);
            • пер. Руслана Лужевского, 1 (локация 2);
              • ул. Лятошинского, 14 (возле рыночного комплекса Теремки-2);
                • просп. Академика Глушкова, 16-16/7;
                  • просп. Академика Глушкова, 31А;
                    • ул. Метрологическая, 19;
                      • ул. Академика Заболотного, 48А (напротив торговой площадки "Феофаниевский");
                        • ул. Феодосиевская, Днепровское шоссе;
                          • ул. Кольцевая дорога, 1 (заезд к ТЦ "Республика").

                            Дарницкий район:

                            • ул. Архитектора Вербицкого, 16;
                              • ул. Братства тарасовцев, 9;
                                • ул. Елизаветы Чавдар, 1;
                                  • ул. Елизаветы Чавдар, 13;
                                    • ул. Здолбуновская, 2;
                                      • ул. Михаила Драгоманова, 14;
                                        • ул. Елены Пчилки, 2;
                                          • пересечение улиц Тростянецкой и Архитектора Вербицкого (возле ул. Тростянецкой);
                                            • ул. Срибнокильская, 13;
                                              • ул. Ялтинская, 5А;
                                                • ул. Ялтинская, 5Б;
                                                  • пересечение улиц Ревуцкого и Вишняковской;
                                                    • ул. Александра Мишуги, 2;
                                                      • пересечение ул. Анны Ахматовой и просп. Петра Григоренко;
                                                        • пересечение улиц Урловской и Анны Ахматовой;
                                                          • просп. Петра Григоренко, 26;
                                                            • просп. Петра Григоренко, 41-43;
                                                              • ул. Срибнокильская, 5Б (съезд с просп. Петра Григоренко на просп. Николая Бажана - станция метро "Позняки");
                                                                • Днепровская набережная, 17А (возле ТЦ «Новус»);
                                                                  • ул. Александра Мишуги, 4;
                                                                    • ул. Заречная, 1;
                                                                      • мкр. Бортничи (пересечение улиц Светлой и Автопарковой);
                                                                        • ул. Здолбуновская, 17.

                                                                          Деснянский район:

                                                                          • ул. Рональда Рейгана, 4;
                                                                            • ул. Рональда Рейгана, 8;
                                                                              • просп. Красной Калины, 15;
                                                                                • просп. Красной Калины, 26;
                                                                                  • просп. Красной Калины, 44;
                                                                                    • просп. Красной Калины, 60/10;
                                                                                      • просп. Красной Калины, 95-97;
                                                                                        • ул. Героев Энергетиков, 2;
                                                                                          • ул. Героев Энергетиков, 4;
                                                                                            • ул. Героев Энергетиков, 5;
                                                                                              • ул. Героев Энергетиков, 6;
                                                                                                • ул. Милютенко, 34 (разделительная полоса);
                                                                                                  • станция метро "Лесная" (ул. Гетмана Павла Полуботка, 88/3);
                                                                                                    • станция метро "Черниговская".

                                                                                                      Днепровский район:

                                                                                                      • бульв. Игоря Шамо, 2/7;
                                                                                                        • ул. Андрея Малышко, 4А;
                                                                                                          • ул. Ивана Миколайчука, 9;
                                                                                                            • ул. Миропольская, 25;
                                                                                                              • ул. Радужная, 4;
                                                                                                                • ул. Юрия Шумского, 1;
                                                                                                                  • просп. Павла Тычины, 7;
                                                                                                                    • просп. Соборности, 2/1;
                                                                                                                      • пересечение ул. Энтузиастов, 37 и бульв. Игоря Шамо;
                                                                                                                        • пересечение улиц Сулеймана Стальского и Остафия Дашкевича;
                                                                                                                          • ул. Регенераторная, 4;
                                                                                                                            • ул. Андрея Малышко (напротив ТЦ "Детский мир");
                                                                                                                              • пересечение улиц Ивана Микитенко и Остафия Дашкевича.

                                                                                                                                Оболонский район:

                                                                                                                                • ул. Днепроводская, 1;
                                                                                                                                  • площадь Петропавловская, 2;
                                                                                                                                    • просп. Владимира Ивасюка, 27Б;
                                                                                                                                      • просп. Владимира Ивасюка, 46;
                                                                                                                                        • ул. Ярослава Ивашкевича, 6/8А;
                                                                                                                                          • просп. Оболонский, 1Б;
                                                                                                                                            • просп. Оболонский, 52А;
                                                                                                                                              • просп. Оболонский, 45/28;
                                                                                                                                                • ул. Полярная, 8Б;
                                                                                                                                                  • ул. Героев Днепра, 29В;
                                                                                                                                                    • ул. Героев Днепра, 30;
                                                                                                                                                      • ул. Героев Днепра, 32;
                                                                                                                                                        • ул. Героев Днепра, 41;
                                                                                                                                                          • ул. Иорданская, 17;
                                                                                                                                                            • ул. Героев полка "АЗОВ", 3;
                                                                                                                                                              • ул. Героев полка "АЗОВ", 12;
                                                                                                                                                                • ул. Героев полка "АЗОВ", 34;
                                                                                                                                                                  • ул. Александра Архипенко, 6А;
                                                                                                                                                                    • площадь Оболонская, 6;
                                                                                                                                                                      • просп. Литовский, 2;
                                                                                                                                                                        • просп. Маршала Рокоссовского, ¾;
                                                                                                                                                                          • просп. Степана Бандеры, 15А (на территории парковки гипермаркета "АШАН Почайна").

                                                                                                                                                                            Печерский район:

                                                                                                                                                                            • бульв. Николая Михновского, 25;
                                                                                                                                                                              • бульв. Николая Михновского, 30/1;
                                                                                                                                                                                • ул. Большая Васильковская, 107;
                                                                                                                                                                                  • ул. Шота Руставели, 16 (в пределах территории заведения "МИЛК БАР").

                                                                                                                                                                                    Подольский район:

                                                                                                                                                                                    • ул. Верхний Вал, 16 (локация № 1);
                                                                                                                                                                                      • ул. Верхний Вал, 16 (локация № 2);
                                                                                                                                                                                        • ул. Верхний Вал, 16 (локация № 3);
                                                                                                                                                                                          • пересечение улиц Верхний Вал и Житнеторжской (локация № 4);
                                                                                                                                                                                            • ул. Светлицкого, 30/20 (локация 1);
                                                                                                                                                                                              • ул. Светлицкого, 30/20 (возле магазина "Ева", локация 2);
                                                                                                                                                                                                • просп. Европейского Союза, 58 (ТЦ «Орнамент»);
                                                                                                                                                                                                  • просп. Европейского Союза, 80;
                                                                                                                                                                                                    • ул. Межигорская, 56/63А (возле теннисных кортов);
                                                                                                                                                                                                      • просп. Свободы, 28;
                                                                                                                                                                                                        • просп. Василия Порика, 13 (на месте демонтированных МАФов);
                                                                                                                                                                                                          • ул. Кирилловская, 125 (на месте демонтированных МАФов);
                                                                                                                                                                                                            • пересечение улиц Петропавловской и Кирилловской, 111 (на месте демонтированных МАФов).

                                                                                                                                                                                                              Святошинский район:

                                                                                                                                                                                                              • бульв. Николая Руденко, 13;
                                                                                                                                                                                                                • бульв. Николая Руденко, 14;
                                                                                                                                                                                                                  • бульв. Николая Руденко, 15;
                                                                                                                                                                                                                    • ул. Василия Кучера, 5;
                                                                                                                                                                                                                      • ул. Симиренко, 10;
                                                                                                                                                                                                                        • ул. Симиренко, 17;
                                                                                                                                                                                                                          • ул. Зодчих, 46;
                                                                                                                                                                                                                            • ул. Зодчих, 62;
                                                                                                                                                                                                                              • ул. Зодчих, 68/2;
                                                                                                                                                                                                                                • ул. Тулузы, 2/58;
                                                                                                                                                                                                                                  • ул. Якуба Коласа, 23;
                                                                                                                                                                                                                                    • ул. Ирпенская, 76-80;
                                                                                                                                                                                                                                      • ул. Подлесная, 1;
                                                                                                                                                                                                                                        • ул. Академика Булаховского, 30;
                                                                                                                                                                                                                                          • ул. Академика Ефремова, 8 (разделительная полоса);
                                                                                                                                                                                                                                            • ул. Леся Курбаса 16А (возле остановки 3-го трамвая).

                                                                                                                                                                                                                                              Соломенский район:

                                                                                                                                                                                                                                              • бульв. Чоколовский, 19-21;
                                                                                                                                                                                                                                                • бульв. Чоколовский, 20;
                                                                                                                                                                                                                                                  • бульв. Чоколовский, 1;
                                                                                                                                                                                                                                                    • просп. Воздушных Сил, 18/2;
                                                                                                                                                                                                                                                      • ул. Соломенская, 33;
                                                                                                                                                                                                                                                        • ул. Академика Шалимова, 37;
                                                                                                                                                                                                                                                          • просп. Отрадный, 15/45;
                                                                                                                                                                                                                                                            • ул. Борщаговская, 154А (возле ТЦ «Аркадия»);
                                                                                                                                                                                                                                                              • просп. Любомира Гузара, 48 (со стороны подъезда к мосту);
                                                                                                                                                                                                                                                                • просп. Берестейский, 47 (возле стоянки транспортных средств);
                                                                                                                                                                                                                                                                  • просп. Валерия Лобановского, 4А (возле подземного перехода);
                                                                                                                                                                                                                                                                    • ул. Волынская, 53.

                                                                                                                                                                                                                                                                      Шевченковский район:

                                                                                                                                                                                                                                                                      • ул. Юрия Ильенко, 1;
                                                                                                                                                                                                                                                                        • ул. Даниила Щербаковского, 56;
                                                                                                                                                                                                                                                                          • пересечение улиц Игоря Турчина и Мечты;
                                                                                                                                                                                                                                                                            • ул. Парково-Сырецкая, 10;
                                                                                                                                                                                                                                                                              • ул. Ольжича, 14;
                                                                                                                                                                                                                                                                                • ул. Елены Телиги, 31/1;
                                                                                                                                                                                                                                                                                  • ул. Щусева, 5;
                                                                                                                                                                                                                                                                                    • пересечение улиц Елены Телиги и Щусева;
                                                                                                                                                                                                                                                                                      • ул. Дорогожицкая, 13/14.

                                                                                                                                                                                                                                                                                        Напомним

                                                                                                                                                                                                                                                                                        Киевская городская государственная администрация сообщила, что решение об установке главной новогодней елки и формате празднований будет принято после консультаций с командованием сил обороны столицы. Средства из городского бюджета на эти мероприятия не предусмотрены.

                                                                                                                                                                                                                                                                                        Алла Киосак

                                                                                                                                                                                                                                                                                        ОбществоКиевпубликации
                                                                                                                                                                                                                                                                                        Война в Украине
                                                                                                                                                                                                                                                                                        Киевская городская государственная администрация
                                                                                                                                                                                                                                                                                        Киев