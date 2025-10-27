$42.000.10
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
В Одеському СІЗО ув’язнений покінчив із собою
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
Розвідка США розійшлася в оцінках готовності путіна до переговорів - WSJ
Пошкодження дамби у бєлгородській області: 4 бригади армії рф під загрозою затопленняVideo
Дощі, вітри і зниження температури: якої погоди чекати в Україні на початку тижня
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення

Київ • УНН

 2746 перегляди

Київська міська державна адміністрація повідомила, що рішення про встановлення головної новорічної ялинки та формат святкувань буде ухвалено після консультацій із командуванням сил оборони столиці. Кошти з міського бюджету на ці заходи не передбачені.

Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення

Рішення про встановлення головної новорічної ялинки та формат святкувань Київ ухвалить після консультацій із командуванням сил оборони столиці, з огляду на безпекову ситуацію. Кошти з міського бюджету на проведення свят чи встановлення ялинки цього року не передбачені. Про це журналісту УНН повідомили у КМДА у відповідь на запит.

Деталі

За результатами розгляду в межах компетенції інформуємо, що враховуючи поточну ситуацію в країні, рішення щодо можливості установки Головної новорічної ялинки, формату міських новорічних святкувань буде ухвалюватися за підсумками консультацій із командуванням угруповання сил та засобів оборони міста Києва з урахуванням усіх чинних обмежень та безпекової ситуації. Також інформуємо, що виділення коштів з бюджету міста Києва по галузі "Культура і мистецтво" на закупівлю, встановлення, облаштування та обслуговування Головної новорічної ялинки, відзначення Різдва Христового та Нового року, проведення тематичних заходів тощо не передбачається

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Минулого року головну ялинку України відкрили 6 грудня на Софіївській площі в Києві. 15-метрове штучне дерево прикрасили 2-кілометровою блакитною гірляндою та 2 тисячами бірюзових іграшок. Поруч з ялинкою була встановлена також символічна фотозона - "Крила Фенікса".

Альона Уткіна

СуспільствоКиїв
Державний бюджет
Воєнний стан
Війна в Україні
Київська міська державна адміністрація
Київ