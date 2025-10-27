Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
Київ • УНН
Рішення про встановлення головної новорічної ялинки та формат святкувань Київ ухвалить після консультацій із командуванням сил оборони столиці, з огляду на безпекову ситуацію. Кошти з міського бюджету на проведення свят чи встановлення ялинки цього року не передбачені. Про це журналісту УНН повідомили у КМДА у відповідь на запит.
Деталі
За результатами розгляду в межах компетенції інформуємо, що враховуючи поточну ситуацію в країні, рішення щодо можливості установки Головної новорічної ялинки, формату міських новорічних святкувань буде ухвалюватися за підсумками консультацій із командуванням угруповання сил та засобів оборони міста Києва з урахуванням усіх чинних обмежень та безпекової ситуації. Також інформуємо, що виділення коштів з бюджету міста Києва по галузі "Культура і мистецтво" на закупівлю, встановлення, облаштування та обслуговування Головної новорічної ялинки, відзначення Різдва Христового та Нового року, проведення тематичних заходів тощо не передбачається
Нагадаємо
Минулого року головну ялинку України відкрили 6 грудня на Софіївській площі в Києві. 15-метрове штучне дерево прикрасили 2-кілометровою блакитною гірляндою та 2 тисячами бірюзових іграшок. Поруч з ялинкою була встановлена також символічна фотозона - "Крила Фенікса".